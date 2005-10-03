رهبران مسلمان، مسيحي و يهودي ديترويت با تكيه بر اشتراكات سه دين ابراهيمي گفتگو كردند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، غروب امروز، دوشنبه 11 مهر ماه (3 اكتبر) يهوديان سال نو يهودي را جشن مي گيرند و ده روزه پس آن را به عنوان يوم كيپور پيش روي دارند. روز سه شنبه بسياري از مسيحيان جشن فرانسيس قديس از شهر آسيسي را برگزار مي كند كه ازقديسان حامي حيوانات و محيط زيست تلقي مي شود. مسلمانان روز چهارشنبه را به عنوان آغاز ماه رمضان روزه مي گيرند و به دنبال آن يك ماه تمام روزهاي مقدس اسلامي را پيش روي دارند.

"عيد الاوان"، متصدي امور بين اديان مركز اسلامي آمريكا در رابطه با گرهمايي رهبران سه ديني ابراهيمي دركليساي كاتوليك ديربورن گفت: رهبران مسلمان، مسيحي و يهودي گردهم آمده تا به واسطه آموختن درباره شباهتهاي سه دين توحيدي اسلام، مسيحيت و يهوديان چون روزه داري و احترام، جامعه اي بهتر ايجاد كنند.

كشيش ويليام گپفورد، از كليساي پروتستان مشايخي در ديربورن ضمن تصديق اظهارات الاوان گفت: اين سه دين با رعايت آداب مختلف، صلح، قداست و معنويت را ترويج مي كنند.

شري شيف يكي از فعالان يهودي در عرصه بين اديان تصريح كرد: جامعه اي كه در آن زندگي مي كنيم تك قطبي شده است. گذراندن ساعاتي از وقت خود در مكانهاي عبادي ديگر اديان براي درك شفقت، تفاهم و گفتگو درباره موضوعات پيش روي حائز اهميت بسياري است. اگر گفتگو با يكديگر را بياموزيم مي توانيم تفاوتهاي را درك كرده و خصومت آميز رفتار نكنيم.

الاوان افزود: برگزاري مراسمهايي ديني در حضور مؤمنان به ديگر اديان اين فرصت را در اختيار آنها قرار مي دهد تا با حقيقت ديني ديگر اديان آشنا و معنويت را با آنها سهيم شوند.

جوزف كلين خاخام يهودي از معبد امانوئل ضمن اشاره به ضرورت احترام به ديگر اديان اظهار داشت: تقارن سه روز مقدس اين سه دين بزرگ قابل توجه است.

امام حسين قزويني از مركز اسلامي آمريكا گفت: درك و آموزش درباره ديگر اديان بسيار ضروري است. وي اشاره كرد: جامعه آمريكا مسلمانان را با ديد ظن و شك در نظر مي گيرد. ما بايد اين درك نادرست از مسلمانان را از اذهان مردم دور كنيم. در چنين شرايطي از بين بردن باورهاي نادرست عليه اسلام و مسلمانان وظيفه ما تلقي مي شود.