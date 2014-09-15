به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی منش ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار قم که در تالار معصومیه قم برگزار شد، با اشاره به توصیه‌های امام علی(ع) به مالک اشتر اظهار داشت: ایشان به مالک فرمودند اقوام و آشنایان خود را به پست‌های مهم منصوب نکن بلکه مسئولیت‌ها را به کسانی بسپار که شایستگی آن را دارند.

وی ادامه داد: در رابطه با نحوه ارتباط حاکم با مردم ایشان فرمودند که ای مالک اگر تو با مسئولیت دادن به دوستان و نزدیکانت و غارت بیت المال، رضایت آنها به دست بیاوری، از خشم مردم در امان نخواهی بود.

استاندار قم با اشاره به اینکه در ابتدای گرفتن مسئولیت به او توصیه کرده‌اند که عهدنامه مالک اشتر با بخواند گفت: ما جمعه به جمعه این نامه را می‌خوانیم و عمل هم نمی‌کنیم. با این حال سعی ما بر این است که مطیع امیرالمؤمنین باشیم.

وی با اشاره به جابجایی‌هایی که در استان صورت گرفته ادامه داد: خیلی از انتصابات به میل من نبود و الان هم نیست. من راضی‌ام به رضای پروردگار هستم و تا آنجایی که توانستم مخالفت خود را ابراز کرده‌ام.

حجت‌الاسلام صالحی‌منش با اشاره به اینکه پس از انتصاب یک مدیر از او حمایت خواهد کرد، گفت: تا امروز هم هر مدیری که منصوب شد، مانند یک برادر با او همراه بودم و هیچ فرقی میان مدیرانی که با اراده و میل خودم آمدند و کسانی که تا آخر با مخالفت من منصوب شدند، قائل نشدم.

وی اضافه کرد: این اراده را در خودم می‌بینم که با دشمن خود و با کسانی که می‌دانم من را اذیت می‌کنند هم کار کنم مگر جایی که اصطکاک جدی به وجود بیاید و ببینم وجودشان برای استان مضر است.

استاندار قم با اشاره به انتصابات آینده هم گفت: اواخر سال جاری عملکرد یک‌ساله تمام مدیران را ارزیابی خواهم کرد و در سال آینده تصمیمات جدیدی خواهم گرفت.

جابجایی فرماندار جدید 9 ماه طول کشید

وی افزود: اینکه جابجایی فرماندار جدید هشت یا 9 ماه طول کشید، به خاطر شخصیت زارعی کوشا بود. به وزیر کشور هم گفتم تا بهتر از فرماندار قبلی را پیدا نکنم، حاضر به جایگزین کردن نیستم.

حجت‌الاسلام صالحی‌منش عملکرد فرماندار قبلی را در دو بخش بسیار خوب توصیف کرد و گفت: از آقای سیار هم انتظار داریم در این دو بخش همین راه را ادامه دهند.

وی افزود: یکی از اقدامات خوب ایشان در رابطه با مسئله بسیار مهم انتخابات بود. امروز انتخابات قم محدود به استان ما نیست بلکه مربوط به تمام کشور است.

آراء مردم حق‌الناس است

استاندار قم با اشاره به اینکه مسئولان امانت‌دار رأی مردم هستند افزود: مقام معظم رهبری هم فرمودند آراء مردم حق‌الناس است و باید همه به آن احترام بگذارند.

وی ادامه داد: قم آبروی اسلام است و همه باید دست به دست هم دهیم تا انتخاباتی در لیاقت و شایستگی قم برگزار شود.

حجت‌الاسلام صالحی منش اضافه کرد: بخش دیگری از وظایف فرماندار، مدیریت کمیته انطباق و هماهنگی مسائل بین شهرداری و شورای شهر و استان است که از آن روزی که من در مسئولیت استانداری بوده‌ام کمتر موردی در هیئت حل اختلاف آمده که فرمانداری در آن دقت را لازم نکرده باشد.

وی ادامه داد: ما برای مصوبات شورا احترام قائل هستیم اما اگر کمیته انطباق آن را مغایر قانون دید حتماً باید مشکل آن حل شود.

بزرگ‌ترین چالش آب است

استاندار قم مشکلات زیست محیطی و مسئله آب را مهم‌ترین مشکل قم دانست و افزود: اگر مسئولان دست به دست هم ندهند نمی‌شود این مشکلات را برطرف کرد.

وی وضعیت آب در قم را اسفبار دانست و ادامه داد: اگر وضعیت مصرف اینگونه باشد، همین آب سرشاخه‌ها هم تمام خواهد شد.

استاندار قم از مردم و مراجع خواست برای باران دعا کنند تا استان از این قطحی آب نجات پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت بد مصرف آب در قم گفت: امروز هنوز مقداری آب وجود دارد و می‌ترسم روزی به فکر صرفه‌جویی در آب بیفتیم که آبی نمانده باشد.

حجت‌الاسلام صالحی منش افزود: کارشناسانی که از قم بازدید کرده‌اند، وضعیت قم را در خطر قرمز زیست محیطی اعلام کرده‌اند.

وی از مسئولان خواست آب سرشاخه‌ها را عادلانه میان مردم قم تقسیم کنند.