به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، هر چند این نحوه‌ای نیست که انسان معمولاً دوست دارد کتاب بخواند، اما دو هنرمند به نام‌های کامیل له‌پروست و همکارش آندرس آیرب کتابی چاپ شده روی کاغذ حرارتی خلق کرده‌اند که در حالی كه خوانده می‌شود به آرامی گرم شده و سیاه می‌شود و در نتیجه به کتابخوان فقط حدود 4 ساعت وقت می‌دهد تا آن را قبل از اینکه کاملاً سیاه شود، بخواند.

پروژه له‌پروست بخشی از نمایشی است كه قرار است در نمایشگاه هنر کتاب لندن که ماه آینده افتتاح می‌شود، ارائه شود. 9 هنرمند برای بررسی آینده کتاب به عنوان یک محصول چاپ شده انتخاب شده‌اند تا بتوانند مرزهای راه‌های مختلف تجربه کردن یک کتاب را فراتر ببرند.

این پروژه هنری که در آن شعر «آناستیلوسیس» نوشته آلیسا ویلز ناپدید شده و سیاه می‌شود، در کنار نسخه‌ای از شعر شناخته‌شده «سرود عاشقانه جی آلفرد پروفراک» تی‌اس الیوت قرار خواهد گرفت.

در این پروژه وینس کولوسکی هنرمند، جلد این کتاب را تبدیل به مجموعه‌ای از قفسه‌های کوچک کرده که خود آن قفسه‌ها نیز شامل لباس‌هایی می‌شوند که کولوسکی تصور می‌کند پروفراک ممکن است پوشیده باشد. تمامی لباس‌ها شامل پارچه‌های واضح اکریلیک هستند که روی هر کدامشان متن شعر در حالی که برق می‌زند، نوشته شده است. سازمان‌دهندگان این نمایش گفته‌اند به این ترتیب به نظر می‌رسد که متن شعر بالای لباس‌ها و نحوه زندگی پروفراک شناور است.

کولوسکی که خود کتاب‌های نایاب را نیز معامله می‌کند گفت: من همیشه این شعر را به عنوان نمایشی از مردی خوانده‌ام که هیچ‌وقت کاملا موفق نشده است، همیشه در پس‌زمینه بود، همیشه بهترین دوست بود، اما هیچ‌وقت مرد اول نبود. او زندگی‌اش به عنوان یک شخصیت دوم را پذیرفته، اما در عین حال یک نوع پشیمانی همیشگی نیز با او همراه است. در اثری که من خلق کرده‌ام، شاید پس‌زمینه بتواند کمی از این احساسات را منتقل کند.

از پروژه‌های دیگری که اواخر همین ماه در گالری وایت‌چپل نمایش داده خواهند شد، می‌توان به نسخه کتابخوانی دسته‌جمعی کالوم کوپلی اشاره کرد که در آن متن کتاب در دو صفحه به صورت 180 درجه نوشته شده و به این صورت می‌توان آن را از هر دو سمت میز خواند. کتابخوانان باید اطلاعاتی را که می‌خوانند، با هم به اشتراک بگذارند تا بتوانند متن کامل را درک کنند.