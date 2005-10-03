ابعاد ديگري از رفتار شرم آور مدعيان حقوق بشر در عراق فاش شد

به گزارش خبركزارس مهر به نقل از پايگاه اينترنتي راديو تلويزيون دولتي استراليا(Abc)، انگلند گفت كه فرماندهان نظامي كاملاً از آنچه كه در اين زندان بدنام عراق رخ مي داد، آگاه بودند.

انگلند كه در برنامه "ديت لاين" شبكه تلويزيوني "ان بي سي" شركت كرده بود، گفت : تصاويري كه از اين بازداشتگاه منتشر شد گوياي عمق سوء استفاده اي كه در سلول هاي انفرادي صورت گرفت، نبود.

اين نظامي 22 ساله گفت : من مي دانم كه بدترين چيزها در آنجا اتفاق مي افتاد.

وي افزود: يك شب من فريادهاي دهشتناكي را در آنجا شنيدم كه از حمام يكي از بخش هاي زندان به گوش مي رسيد كه در آنجا بازپرسان غير نظامي يك عرب بازداشت شده را شكنجه مي كردند و از دوش حمام براي خفه كردن وي استفاده مي كردند و كسي هم به وي كمك نمي كرد.

انگلند گفت : كساني كه ما شكنجه مي كرديم هرگز مثل اين فرد فرياد نمي زدند اما اين فرد مانند كسي كه در حال كشتن وي به طرز وحشتناكي هستند، فرياد مي زد و هنوز هم من صداي اين فرد را مي شنوم و مانند اين است كه اين اتفاق ديروز افتاده باشد.

شايان ذكر است كه دادگاهي در آمريكا اخيراً انگلند را به خاطر بدرفتاري و شكنجه زندانيان ابوغريب به 3 سال زندان محكوم كرده است.



علاوه بر محكوميت زندان، دادگاه نظامي به خاطر رفتار مغاير شئونات نظامي، دستور اخراج انگلند از ارتش را نيز صادر كرد.

همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه منظور اين نظامي آمريكايي از شكنجه گران غير نظامي ماموران سازمان اطلاعات مركزي آمريكا موسوم به "سيا" مي باشد كه اختيارات ويژه اي براي گرفتن اعتراف از زندانياني كه در قاموس اين سازمان مخالفين آمريكا تلقي مي شوند، داشته و در مقابل هيج مرجعي هم پاسخگو نيستند.