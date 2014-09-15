به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا آشتیانی در دیدار حجتالاسلام اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اظهار کرد: حضرت امام خمینی(ره) همواره بر استقلال مالی حوزههای علمیه تاکید داشتند و این مهم را میتوان به سایر نهادها و سازمانهای دینی نیز تعمیم داد، به خاطر اینکه در نظام اسلامی که غرض نهایی آن نشر معارف دین است با جابجایی دولتها و حاکم شدن دیدگاهها، روند حمایتی دچار چالش میشود. پس بهتر است که این استقلال حفظ شود و همان سنت دیرین حمایت مردمی استمرار یابد.
وی گفت: این استمرار، استقلال رای و نظر را برای حوزهها و مراکز فرهنگی و تبلیغی به ارمغان میآورد و به هنگام بروز حادثه و خطر برای دین میتوانند از ثغور دین و سنت با حریت و آزادی پاسداری کرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اعتبارات ناچیز و تنگنای اعتباری سازمان تبلیغات اسلامی در کلان و اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، این نهاد بحمدالله توانسته به ماموریتهای ابلاغی و برنامهای خود جامه عمل بپوشاند و فراتر از آن با روحیه جهادی بتواند برنامههای فرهنگی، تبلیغی و دینی خود را به خوبی پیش ببرد و این پیشرفت در مقوله فرهنگی دغدغه نمایندگان مجلس نیز هست که اهتمام کمیسیون فرهنگی بر توسعه فعالیتهای فرهنگی و دینی استوار است.
حجتالاسلام آشتیانی در پایان قول مساعدت و همکاری را در پیشبرد برنامههای فرهنگی در استان داد.
لزوم حمایت از فعالیتهای فرهنگی و دینی
در ابتدای این دیدار حجتالاسلام عباس اسکندری مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، اظهار کرد: خوشبین بودن به تقدیر الهی و تدبیر امور و توکل به ذات باریتعالی میتواند در موفقیت انسان و یا مجموعه در رسیدن به قله عزت و شرف نقش آفرین باشد و در صورتی که این مهم همراه با رعایت تقوا و به زیور قصد قربت آراسته شود تامین کننده سعادت دنیا و آخرت خواهد بود و بنابراین یک فرد یا نهاد به ویژه در مقوله فرهنگی بایستی با این نگرش حرکت کند تا فعالیتش موثر و ماندگار واقع شود.
وی با قدردانی از حرکت مجلس شورای اسلامی در سالگرد تاسیس سازمان تبلیغات اسلامی که فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی را برجسته اعلام کرده و با صدور بیانیهای از فعالان این عرصه یاد کرد، افزود: عنایت نمایندگان خانه ملت و کمیسیون فرهنگی قابل تقدیر است و این اقدام تحسین برانگیز نمایندگان حاکی از رشد و بالندگی سازمان تبلیغات اسلامی و فعالیت خستگی ناپذیر این مجموعه است که نهال این نهاد دینی به دست با کفایت بنیانگذار انقلاب اسلامی غرس شد و امروز بسان درخت تناور مثمر شاهد ثمرات شیرین آن هستیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم به ارائه گزارشی از فعالیتهای این نهاد پرداخت و اظهار کرد: چیزی که اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم را از سایر استانها و ادارات کل متمایز میکند فعالیت حوزه استانی و پوشش آموزشی و پژوهشی برنامههای سایر استانها است، به عنوان مثال در سال 93 دبیرخانه مرکزی مدیریت جهادی به دستور و تاکید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در قم ایجاد شد که به بررسی و تصویب طرحها با قابلیت اجرایی در استانها پرداخته و تاکنون یک همایش و سه دوره آموزشی برای معاونان فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها برگزار کرده است.
حجتالاسلام اسکندری با بیان اینکه هر فعالیت و حرکتی نیاز به حمایتهای مادی و معنوی دارد، گفت: انتظار میرود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت با جدیت مباحث فرهنگی را پیگیری و حمایت کنند. در برخی موارد دیده میشود در بعضی مقولهها که خواست نظام هم نیست مباحثی صورت میپذیرد و در مقوله فرهنگ که دغدغه ویژه مقام معظم رهبری است که سالهاست با واژهها و تعابیر مختلف از انواع تهاجم فرهنگی سخن به میان میآورند توجه لازمی صورت نمیگیرد.
نظر شما