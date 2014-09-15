نرم افزار دوزبانه ابن شهر آشوب تولید شد

حجت الاسلام محمدرضا رضایی اسفریزی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نرم افزار دو زبانه ابن شهر آشوب در قم تولید شد.

وی گفت: موضوع این اثر معارف اسلامی است که حاوی متن کامل سه عنوان کتاب از آثار گرانقدر ابوجعفر محمد بن علی بن شهر آشوب مازندرانی عالم بزرگ سده ششم هجری شامل المناقب در چهار جلد، متشابه القرآن و المختلفة در 2 جلد، معالم العلما در یک جلد است.

وی بیان کرد: این نرم افزار اطلاعات ارزشمند دیگری را در قالب چهار موضوع از جمله علوم قرآن، عقاید، تاریخ و تراجم عمومی به مخاطبین خود عرضه می‌کند.

مدیر بخش امور کاربران و پشتیبانی نرم افزارهای مرکز نور گفت: از جمله امکانات و قابلیت‌های فنی و پژوهشی این نرم افزار کتابخانه محور، (جستجو در سه هزار و 500 عنوان باب و سرفصل از طریق فهرست گزینشی)، (متن قرآن کریم به همراه ترجمه و امکان جستجو در آیات، جستجوی ساده و پیشرفته در الفاظ و عبارات متن و فهرست کتاب‌های برنامه)، ارتباط واژگان متون برنامه با چند دوره لغت نامه، با امکان دسترسی به ریشه و مشتق کلمات، شرح حال ابن شهر آشوب به همراه ارائه اطلاعاتی ارزشمند درباره کتاب‌های ایشان، یادداشت بردار، ذخیره سازی، ویرایش و چاپ متن اشاره کرد.

وی بیان کرد: سیستم عامل مورد نیاز این نرم افزار ویندوز xp و بالا‌تر است.

رضایی اسفریزی گفت: علاقه مندان برای تهیه این نرم افزار می‌توانند به فروشگاه اینترنتی مرکز نور به نشانی www.noorshop.ir مراجعه کنند.

