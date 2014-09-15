به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روزنامه تهران تایمز گفت: ایران از ابتدای گسترش بحران تروریستی - تکفیری در عراق و جنایات و اقدامات وحشیانه تروریستها علیه مردم بیگناه عراق بر مبنای مسئولیت اخلاقی، انسانی و بین المللی خود در قبال کشور دوست و همسایه و بر اساس درخواست دولت عراق از هیچگونه کمکی در چهارچوب موازین انسانی و بین المللی به ملت عراق دریغ نکرده و ضمن حمایت از تکمیل روند سیاسی این کشور، در مقابله با تروریسم نیز در کنار همه عراقی ها بوده است و نقش ایران مورد تقدیر دولت، مرجعیت و همه نیروهای سیاسی عراق قرار گرفته است.

مرضیه افخم در پاسخ به این سوال که با شکل گیری ائتلاف اقدامات ایران چگونه تداوم خواهد یافت، گفت: جمهوری اسلامی ایران فارغ از اهداف ائتلاف های تردید برانگیز همچنان در کنار ملت و دولت عراق خواهد ایستاد و انتظار می رود احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه از سوی هر ائتلافی و به هرنامی بطور کامل رعایت شده و خدشه ای به آن وارد نگردد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرد هدف تروریستها و حامیان آنها حاکم کردن وحشت و ترور در سراسر منطقه است.

افخم با اشاره به سابقه فعالیت تروریستها درسوریه گفت: ایران مدتها پیش از تحرکات امروز مدعیان مبارزه با تروریسم همواره هشدارهای جدی نسبت به پیامدها و تبعات مخرب حمایت های همه جانبه مالی، نظامی و اطلاعاتی از داعش و دیگر گروههای تروریستی را داده بود و مسیر رویدادها بویژه در طول سه سال گذشته در بحران سوریه درستی این دیدگاه را بخوبی نشان می دهد و اشاره اخیر وزیر خارجه امریکا مبنی بر حمایت ایران از تروریسم علاوه بر اینکه هیچ مبنا و پایه ای ندارد، بلکه فرافکنی بوده و خلاف مسیر تحولات و واقعیات جاری در منطقه است.

سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد: معیار دوگانه، نگاه ابزاری و دسته بندی تروریسم به تروریسم خوب و بد رویکردهای کاملا اشتباه و حتی نابخشودنی امریکا و متحدانش نسبت به تروریسم بوده که شرایط امروز منطقه ناشی از همین رویکرد و عملکردهای مبتنی بر آن است، ما از اساس با این نگاه مخالفیم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: اصرار بر ادامه روش های غلط نه تنها کمکی به حل ریشه ای این پدیده ضد انسانی نمی کند بلکه مسائل و مشکلات جدیدتری ایجاد و اوضاع را پیچیده تر می سازد.