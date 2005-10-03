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۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۸:۲۳

درقاهره و چند شهر ديگر مصر برگزار شد :

تظاهرات چند هزار نفري دانشجويان مصري براي برگزاي انتخاباتي آزاد

هزاران دانشجوي مصري طرفدار اخوان المسلمين با برگزاري تظاهرات اعتراض آميز در قاهره خواستار برگزاري انتخابات آزاد و سالم و آزادي زندانيان سياسي شدند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين تظاهرات را چهار دانشگاه قاهره تحت شعار"همه ما براي اصلاحات دانشگاه و كشورآزاد آماده ايم " برگزار كردند و همزمان با آن تظاهرات مشابه اي در برخي از شهرهاي مصر برگزار شد .

يكي ازتظاهركنندگان به نام علاء علم گفت : نيروهاي امنيتي دولت در اطراف وصحن دانشگاه ها مستقر شده اند و ما از هيچ گونه آزادي برخوردار نيستيم .

وي افزود : عناصر دستگاه امنيتي نه تنها ما مسلمانان بلكه هركس كه در دانشگاه درس مي خواند را مورد حمله قرار مي دهند.

به گفته اين تظاهركننده هم اكنون حركت وخيزش به سوي ايجاد اصلاحات درمصر آغاز شده است و ما بخشي ازآن هستيم. ما چيز اضافي از دولت نمي خواهيم بلكه فقط حقوق سلب شده خود را مي خواهيم .

همزمان با اين برگزاري اين تظاهرات، صدها تن از نيروهاي ضد شورش دولت حسني مبارك  600 دانشجوي مصري را به حلقه محاصره خويش درآوردند .

تظاهركنندگان با اين حال خواستار آزادي فوري زندانيان سياسي و برگزاري انتخابات آزاد و سالم شدند. گروه اخوان المسلمين يكي از نيروهاي اپوزيسيون اصلي در مصر به حساب مي آيد . 

 

کد مطلب 237095

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