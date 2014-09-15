معرفی اعضای هیات داوران فیلم کوتاه جشنواره «مقاومت»

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی باشه آهنگر، ابوالفضل جلیلی، عزیزالله حمیدنژاد، مجتبی راعی و احمد مرادپور به عنوان اعضای هیات داوران فیلم‌های کوتاه مسابقه سینمای ایران جشنواره «مقاومت» معرفی شدند. این 5 سینماگر 34 اثر نهایی راه‌یافته به مسابقه نهایی فیلم‌های کوتاه بخش سینمای ایران را داوری خواهند کرد و پنجشنبه 3 مهرماه در مراسم اختتامیه برگزیده‌های این بخش معرفی خواهند شد.

رقابت نفس گیر 259 فیلم در سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت»

259 اثر در 15 بخش مختلف سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» به رقابت می پردازند. در بخش اصلی مسابقه 114 فیلم حضور دارند که به تفکیک در بخش سینمایی 18 فیلم، در بخش ویدئویی- سینمایی14 فیلم، در بخش کوتاه 34 فیلم و در بخش مستند 48 فیلم به رقابت می پردازند.

در بخش مسابقه «جلوه‌گاه نور» 80 فیلم در 4 زمینه مستند، داستانی، فیلمنامه، نماهنگ و انیمیشن با یکدیگر رقابت می کنند که به تفکیک عبارتند از: در بخش مستند 19 فیلم، در بخش فیلمنامه 18 فیلم، در بخش داستانی 22 فیلم ،در بخش نماهنگ 9 فیلم و در بخش انیمیشن 12 فیلم.

مسابقه بین الملل با 65 فیلم در 5 بخش یکی از گسترده ترین بخش های مسابقه است که در بخش سینمایی بین الملل 14 فیلم، در بخش مستند بین الملل 18 فیلم، در بخش تکفیری ها 10 فیلم، در بخش بصیرت (فتنه) 6 فیلم و در بخش عماد مغنیه 17 فیلم حضور دارند. 4 فیلم در بخش اسلام هراسی و 9 فیلم در بخش غزه نیز در بخش خارج از مسابقه به نمایش در می آیند.

لبنان هم میزبان جشنواره «مقاومت» شد

لبنان هم میزبان همزمان سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» شد. با اضافه شدن کشور لبنان برای میزبانی همزمان جشنواره، تعداد میزبانان همزمان جشنواره «مقاومت» در خارج از کشور به 8 کشور رسیده است.

تاکنون میزبانی کشورهای سوریه، روسیه، هند، گرجستان، قزاقستان، ترکیه، فلسطین( غزه) و لبنان از سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «مقاومت» قطعی شده است.

انجمن سینمای انقلاب و دفاع مقدس با مشارکت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی هفته­ های فیلم با عنوان چشم­ انداز سینمای مقاومت را با موضوع فیلم­ های ضد صهیونیستی و آمریکایی و دفاع از حقوق بشر و فیلم‌های دفاع مقدس ایران در کشورهای منطقه و جهان برگزار می کند.

این بخش با هدف فرصت سازی برای معرفی و شناسایی سینمای دفاع مقدس و مقاومت و انتقال پیام انقلاب اسلامی در سایر نقاط دنیا طراحی شده است.