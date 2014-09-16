محمدحسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اکنون همه طرح های کلان ملی دچار وقفه شده اند و در طی مدت زمانی پیشرفتشان کند شده است که طرح قطار سریع السیر هم بر همین منوال پیش می رود.

بازیار اظهار داشت: ما از ابتدای شروع اجرای این طرح تا قبل از سال 1393 پیشرفت چشمگیری داشته ایم و بعد از قرار گرفتن در وضعیت نامشخص طرح های کلان ملی، پیشرفت پروژه کند شد.

وی با توضیح اینکه پروژه ایجاد فناوری سامانه حمل و نقل سریع ریلی از ابتدا تا یک سال و نیم طبق برنامه پیش رفت، یادآور شد: از 6 ماه پیش به دلیل اینکه دیگر بودجه ای در اختیارمان قرار نگرفت، پیشرفت چندانی نداشته ایم ولی هنوز به کار خود برای اجرایی شدن پروژه ادامه می دهیم.

بازیار با بیان اینکه البته در اجرای این طرح، با سرعت و کیفیت قبلی پیش نمی رویم، افزود: تا زمانی که دولت در خصوص پروژه های مهم و غیر مهم تصمیم گیری کند ما این پروژه را ادامه می دهیم، چرا که قطار سریع السیر برای کشور در آینده آثار اقتصادی مهمی دارد.

وی با بیان اینکه بودجه اختصاص یافته به طرح قطار سریع السیر تنها یک درصد از بودجه کلی بوده است، اذعان داشت: ما در این طرح با همان یک درصد بودجه 8درصد طرح را پیش بردیم ولی از بعد از عدم تخصیص بودجه پیشرفت طرح به کندی پیش رفت.

بازیار با اشاره به اینکه برای تسریع در اجرای این طرح کلان ملی نیاز به یک کاربر خارجی داشتیم، در ادامه توضیح داد: استفاده از کاربر خارجی می توانست در اجرای سریع این پروژه کمک کند ولی به دلیل اینکه منابع مالی تامین نیست از نیروهای داخلی استفاده می کنیم.

وی درباره مزیت های قطار سریع السیر ایرانی توضیح داد و گفت: این پروژه به لحاظ ایجاد شغل و تکنولوژی در کشور می تواند موثر واقع شود و مشکلات ارتباطات بین کشورها را رفع و زمان کوتاهی برای رفت و آمد صرف می شود.

بازیار خاطر نشان کرد: مزیت های مهم این پروژه زیاد هستند و می تواند آثار زیادی برای کشور داشته باشد، باید فرصتی ایجاد شود تا مسئولین اجرایی دولت فکری برای اجرای طرح ها بکنند.

وی عنوان کرد: اکنون برای اجرایی شدن این طرح به دنبال کارفرمایی هستیم تا بتواند درصدی از هزینه را متقبل شود.