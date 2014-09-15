تسخیر افکار جامعه توسط قهرمانان دنیای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر حبیب احمد زاده ظهر دوشنبه در چهاردهمین نشست خط انار که با موضوع بازنگری در شیوه های ارائه فرهنگ دفاع مقدس در ادبیات توسط حوزه هنری اصفهان برگزار شد، با اشاره به اینکه داستان نویس موفق کسی است که دارای انتخاب های متعدد برای پیشبرد داستان باشد، اظهار داشت: در داستان نویسی باید از نگاه کلیشه ای پرهیز و به مسائل از یک زاویه دید متفاوت نگاه کرد.



وی با اشاره به اینکه تاریخ داستانی است که از قبل نوشته شده و نمی توان درباره درست یا نادرست بودن آن قضاوت کرد، افزود: در تاریخ نویسی دروغ گفتن جایی ندارد اما در آن قسمتی از حقیقت حذف می شود.



نویسنده کتاب «داستان های شهر جنگی» با بیان اینکه تنبلی در تفکر سبب زود قضاوت کردن می شود، تصریح کرد: انسان ها بیش تر از این که حرفی برای گفتن داشته باشند سخن می گویند اما اگر یاد نگیریم که خوب فکر کنیم به انسانی تکراری تبدیل می شویم که حرفی نو برای گفتن نداریم.



وی ادامه داد: نباید در مورد مسائل زود قضاوت کنیم زیرا پیش فرض ها و قضاوت های نادرست سبب نتیجه گیری نادرست می شود و این امر در نوشتن داستان نیز تاثیر دارد.



احمدزاده با تاکید بر اینکه پیش قضاوت هایی که در زندگی ما وجود دارد بر پایه افکار ماست، ابراز داشت: تحقیق در نوشته های تاریخی را برای کشف واقعیت موثر است و تنها تنها با تحقیق می توان به راست یا دروغ بودن یک نوشته یا متن پی برد.



وی ادامه داد: متاسفانه امروزه در زندگی عادی به ارزش ها و اخلاقیات عمل نمی شود و در واقع هرکس اول باید خودش به ارزش ها پی ببرد و بدان عمل کند و سپس آن را به دیگران توصیه کند.



نویسنده کتاب«داستان های شهر جنگی» ابراز داشت: متاسفانه خطر بزرگی که امروزه سینما ما را تهدید می کند قهرمان های دنیای مجازی است زیرا می خواهیم خودمان را به جای قهرمان های مجازی قصه ها بگذاریم و این گونه است که ما مرعوب قهرمانان سینما می شویم و با آنان همذات پنداری می کنیم.



احمد زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر رسانه ها بر روی مخاطبین گفت: رسانه ها با تکرار یک موضوع آن را به موضوع اصلی زندگی شما تبدیل و آرامش دنیای شما را بر هم می زنند.



وی تصریح کرد: امروزه ما نیز با دنیای مجازی و رسانه ها همراه شده ایم و در حالیکه شاید انسان خوبی نباشیم تنها به دنبال خوب جلوه دادن خودمان هستیم.



ضعف متولیان فرهنگی در محدود کردن اجرای نمایش به سالن ها



این نویسنده دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود به تفاوت هنر تعزیه در روستا و شهر اشاره و اظهار داشت: در اجرای تعزیه در روستاها ارتباط بهتر و قوی تری با مخاطب برقرار می کند به گونه ای که مردم گاه از آغاز تا پایان تعزیه گریه می کنند.



وی اضافه کرد: این در حالی است که اجرای همین تعزیه در سالن نمایش نمی تواند ارتباط لازم را با مخاطب برقرار کند بنابراین این از نقاط ضعف متولیان فرهنگی است که بدون درک این استعدادهای بومی همه چیز را محدود به اجرا در سالن ها می کنند.