سایت جشنواره فیلم فجر رونمایی شد/ صدور پروانه ساخت 3 فیلم تازه

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای صدور پروانه‌ فیلمسازی ۳۵ میلیمتری در جلسه‌ چهارشنبه 19 شهريورماه که با حضور اكثريت اعضا برگزار شد، برای 3 فیلم سینمایی پروانه‌ ساخت صادر کرد. فیلم‌های «اسب سفيد پادشاه» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نويسندگی محمدحسين لطيفي، «تقصير من نيست» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نويسندگي اسماعيل ميهن دوست و «عادت نمی كنيم» به تهيه كنندگی سعيد سعدی، كارگردانی ابراهيم ابراهيميان و نويسندگی سارا سلطانی و ابراهيم ابراهيميان از شورای صدور پروانه‌ فیلمسازی، پروانه‌ ساخت دریافت کردند.

سایت جشنواره فیلم فجر به روز رسانی شد

اهالی رسانه، سینماگران و علاقه‌مندان به سینما با مراجعه به آدرس fajrfilmfestival.com می توانند از آخرین اتفاقات و اخبار سی و سومین جشنواره فیلم فجر مطلع شوند. سایت جشنواره فیلم فجر از روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه آماده انعکاس اخبار مربوط به جشنواره فیلم فجر در دوره سی و سوم است و هم اکنون توضیحات علیرضا رضاداد دبیر این رویداد سینمایی درباره تغییرات اساسی جشنواره بر روی این سایت قرار گرفته است.

برنامه های ویژه سازمان سینمایی در افتتاحیه جشنواره فیلم «مقاومت»

سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای افتتاحیه جشنواره فیلم «مقاومت» برنامه های متنوعی در نظر گرفته که از جمله آن می توان به اجرای موسیقی مقاومت و پیروزی اشاره کرد.

سیزدهمین جشنواره فیلم «مقاومت» مهرماه امسال با مشارکت سازمان سینمایی برگزار خواهد شد. برنامه های متنوعی از سوی سازمان سینمایی با مشارکت دست اندرکاران جشنواره فیلم «مقاومت» برای افتتاحیه این رویداد سینمایی درنظر گرفته شده است.

ارکستر سمفونیک به رهبری آرش امینی در افتتاحیه این جشنواره موسیقی «مقاومت و پیروزی» ساخته لوریس چاکناواریان را اجرا خواهد کرد .اجرای مجموعه موسیقی آثار نوستالژیک دفاع مقدس، قطعه «از ایران تا غزه» ساخته بهزاد عبدی از دیگر قطعاتی است که از سوی ارکستر سمفونیک در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم «مقاومت» اجرا می شود. کارگردانی این مراسم را محمد حیدری برعهده خواهد داشت.

سیزدهمین جشنواره فیلم مقاومت با مشارکت سازمان سینمایی همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

بازنمایی سبک زندگی ایرانی- اسلامی در فیلم «سعادت آباد»



در تازه ترین جلسه باشگاه فیلم موسسه تصویر شهر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سبک زندگی ایرانی – اسلامی در فیلم «سعادت آباد» ساخته مازیار میری در پردیس فرهنگی سینمایی رازی نقد می شود.

سیداحد میکائیل زاده دبیر باشگاه فیلم شهر در این باره گفت: در تازه ترین جلسه این کار گروه نقد و بررسیِ کارشناسانه فیلم «سعادت آباد» به کارگردانی مازیار میری با محوریت سبک زندگی ایرانی - اسلامی و خانواده در دستور کار قرار گرفته است.

وی در ادامه افزود: عنوان اصلی این برنامه «بازنمایی سبک زندگی و خانواده در فیلم سعادت آباد» است که در روز چهارشنبه 26 شهریورماه ساعت 18 با حضور مازیار میری کارگردان، همایون اسعدیان تهیه کننده، منصوره اولیایی، پژوهشگر در حوزه مسائل سبک زندگی و سینما، سعید کریمی مردم شناس و کارشناس مجری در پردیس فرهنگی سینمایی رازی برگزار می شود.

برگزاری اولين نشست باشگاه كانون فيلمنامه نويسان

اولين نشست باشگاه فرهنگي آموزشی كانون فيلمنامه نويسان سينمای ايران پنجشنبه ٢٤ مهرماه ٩٣ ساعت ١٦ در خانه سينما شماره يك واقع در خيابان بهار خيابان سمنان برگزار می شود. نخستين فصل نشست هاي باشگاه در پاييز به موضوع «ايده» می پردازد.