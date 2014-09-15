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۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۸:۳۶

حضرتی:

ایجاد کانون عکاسی برای نگهداری نگاتیوهای قدیمی عکاسان تبریزی ضروری است

ایجاد کانون عکاسی برای نگهداری نگاتیوهای قدیمی عکاسان تبریزی ضروری است

تبریز- خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: ایجاد کانون عکاسی برای نگهداری نگاتیوهای قدیمی عکاسان تبریزی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکرم حضرتی عصر دوشنبه در جشنواره عکس فیروزه با بیان این مطلب اظهار داشت: این جشنواره در کشور برای نخستین بار در شهر اولین ها برگزار شده است تا عکاسان بتوانند در قالب این جشنواره زیبایی های شهر تبریز را ثبت کنند.

وی افزود: عکاس ها افراد بی ادعای جامعه هستند که تاریخ و تمدن شهر تبریز را در زمان های مختلف با تصاویر زیبای هنری ثبت می کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر تبریز از شهردار کلانشهر تبریز خواست تا برای عکاسان پیشکسوت تبریز کانون عکاسی ایجاد کنند تا آنها بتوانند نگاتیوهای قدیمی بسیار ارزشمند خود را در آن کانون نگهداری کنند.

حضرتی با قدردانی از برگزار کننده های جشنواره عکس فیروزه تبریز خاطرنشان کرد: در جشنواره های گذشته برخی مشکلاتی وجود داشت، اما این جشنواره ها هر سال بهتر از سال گذشته به کار خود ادامه می دهد.

وی افزود: امیدواریم در سال های آتی شاهد برگزاری باشکوه تر جشنواره عکس فیروزه در تبریز باشیم تا این جشنواره بتواند زیبایی شهر تبریز را در هر سال ثبت کند تا تمام مردم زیبایی های شهر را در قالب عکس های مختلف عکاسان تبریز شاهد باشند.

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2370983

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