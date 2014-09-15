كشف بيش از سه كيلو هروئين در خوزستان

سيد محمد صالحي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: امروز در عملياتي كه پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دزفول با همكاري پليس انديمشك در ايستگاه عوارضي پل زال صورت گرفت مقدار سه كيلو و 495 گرم مواد مخدر از نوع هروئين از يك دستگاه خودروي سواري پژو 405 كشف و دو سرنشين خودرو دستگير شدند.

وي افزود: اين عمليات موفقيت آميز با اعلام خبر حمل محموله فوق توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) به پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان دزفول انجام شد و ماموران بلافاصله با تشكيل تيم عملياتي جهت دستگيري قاچاقچيان و كشف محموله به ايستگاه فوق عزيمت كردند.

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان تصريح كرد: در عمليات مذكور اسكورت و هدايتگر خودروي حامل مواد مخدر كه به صورت خانوادگي براي گمراه كردن پليس قصد فرار از ايستگاه را داشت نيز در عمليات ويژه پليس متوقف و سه سرنشين خودرو دستگير شدند.

صالحي خاطرنشان كرد: پليس با قاچاقچيان مواد افيوني كه سلامت جامعه را هدف گرفته اند به صورت خستگي ناپذير و بي امان مبارزه مي كند.

دستگيري چهار سارق با 11 رأس احشام مسروقه در انديمشك

وي عنوان كرد: در پي وقوع چند فقره سرقت احشام در انديمشك، شناسايي و دستگيري سارقان در دستور كار پليس اين شهرستان قرار گرفت. ماموران پاسگاه انتظامي مازو با ماموريت هاي اطلاعاتي در چند روز اخير در نهايت امروز موفق به شناسايي مخفيگاه چهار سارق احشام در سطح حوزه استحفاظي خود شدند كه با هماهنگي هاي قضائي در يك عمليات موفقيت آميز متهمان را دستگير كردند.

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان يادآور شد: در بازرسي از مخفيگاه سارقان تعداد 11 رأس گوسفند مسروقه كشف شد و متهمان با تشكيل پرونده تحويل مراجع قضائي شدند.

كشف 15 فقره سرقت موتور سيكلت در انديمشك

وي اذعان كرد: در پي چند فقره سرقت موتور سيكلت در سطح شهرستان انديمشك اكيپي از ماموران پاسگاه انتظامي قلعه لور اين شهرستان موضوع را در دستور كار خود قرار دادند. ماموران پس از بررسي سرقت هاي صورت گرفته و اقدامات لازم در چند روز اخير دو نفر سارق حرفه اي را شناسايي و تحت نظر قرار دادند.

صالحي ادامه داد:‌ ماموران پس از هماهنگي با مقام قضائي متهمان را امروز حين اوراق يك دستگاه موتور سيكلت سرقتي در مخفيگاهشان دستگير كردند. متهمان پس از دستگيري در بازجويي هاي فني پليس به 15 فقره سرقت موتور سيكلت اعتراف كردند.

جانشين فرمانده انتظامي خوزستان تاكيد كرد: سارقان با استفاده از غفلت و سهل انگاري مالكان موتور سيكلت و عدم رعايت نكات ايمني از جمله نداشتن قفل فرمان و رها كردن موتور سيكلت روشن فاقد سرنشين اقدام به سرقت مي كردند. متهمان با هويت هاي (ف ـ ك)و (م ـ و) پس از تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني راهي مراجع قضائي شدند.

وي افزود: صبح امروز ماموران انتظامي ايست و بازرسي هلايجان شهرستان ايذه در بازرسي از يك دستگاه وانت نيسان موفق به كشف محموله لنت خارجي قاچاق به ارزش تقريبي 250 ميليون ريال شدند.

صالحي عنوان كرد: راننده خودور كه قصد انتقال محموله قاچاق را از خرمشهر به اصفهان داشت دستگير و با تشكيل پرونده راهي مراجع قضائيي شد.