به گزارش خبرنگار مهر، دکتر جعفر مهراد با اعلام این خبر افزود: نتایج رتبه بندی تایمز برای سال 2015-2014 میلادی که 200 دانشگاه تراز اول جهان را رتبه بندی می کند به زودی منتشر خواهد شد، اما ویژگی های 200 دانشگاه تراز اول پیش از انتشار نتایج رتبه بندی اعلام و گزارش شده است.

وی گفت: تلاش برای ایجاد دانشگاه های تراز اول در دهه گذشته به یک پدیده جهانی مبدل شده است. علت این تلاش آن است که دولت ها در بسیاری از کشورهای جهان توسعه رقابت آمیز نظام های آموزش عالی و تحقیقات علمی را در کانون برنامه های راهبردی ملی اقتصادی منظور کرده اند.

سرپرست ISC افزود: برای مثال، در روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور برنامه ریزی برای قرار گرفتن 5 دانشگاه روسیه در بین 100 دانشگاه برتر در رتبه بندی تایمز را تا سال 2020 میلادی به عنوان یک سیاست مهم ملی مد نظر قرار داده است. یا، در ژاپن شینزو آبه نخست وزیر این کشور اعلام کرده است که 10 دانشگاه ژاپن تا سال 2023 میلادی باید در زمره 100 دانشگاه برتر رتبه بندی تایمز قرار گیرد. همچنین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران در صدد است با همکاری مجلس شورای اسلامی و نیز با مساعدت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، 10 دانشگاه برتر کشور را مورد حمایت مالی قرار دهد.

این استاد علم اطلاعات و دانش شناسی گفت: اکنون پیش از انتشار یازدهمین ویرایش سالانه رتبه بندی تایمز، این موسسه نور جدیدی را بر موضوع رتبه بندی تابانده و برای نخستین بار خصوصیات ویژه 200 دانشگاه برتر در رتبه بندی سال 2015-2014 را اعلام کرده است.

مسئول رتبه بندی دانشگاه های کشور در (ISC) گفت: 200 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی تایمز، یک درصد برتر از موسسات آموزش عالی جهان را نشان می دهند.

به گفته مهراد متوسط 200 دانشگاه برتر جهان در رتبه بندی تایمز دارای کل درآمد سالانه 751139 دلار به ازای هر دانشجو است. نسبت دانشجو به استاد در این 200 دانشگاه تقریبا 12 نفر است. ضمنا این 200 دانشگاه برتر جهان 20 درصد از اعضای هیأت علمی خود را از سایر کشور های جهان استخدام می کنند.

وی ادامه داد: درصد اعلام شده برای جذب اعضای هیأت علمی از خارج از کشور درصد بسیار بالایی است. مفهوم این عبارت بین المللی بودن دانشگاه هاست که به جذب اعضای هیأت علمی برتر و دانشجویان با استعداد های بالا منجر می شود. کل درآمد تحقیقاتی این 200 دانشگاه ممتاز جهان 229109 دلار به ازای هر عضو هیئت علمی است.

مهراد اظهار داشت: این دانشگاه ها 43 درصد مقالات تحقیقاتی خود را حداقل با همکاری یک نویسنده بین المللی منتشر می کنند. در ضمن، 19 درصد از کل دانشجویان این دانشگاه ها را دانشجویان بین المللی تشکیل می دهند.

سرپرست ISC گفت: داده های مورد استفاده در این نظام رتبه بندی از پایگاه تامسون رویترز استخراج می شود و در حالی که 200 دانشگاه برتر جهان را معرفی می کند، دامنه رتبه بندی را به 400 دانشگاه نیز تعمیم می دهد و 100 دانشگاه برتر جهان را نیز در 6 رشته موضوعی معرفی می کند.

وی اظهار داشت: البته دانشگاه های برتر اشکال و اندازه های مختلف دارند و در این مورد مدل واحدی برای برتری یا ممتاز بودن وجود ندارد. نظام های رتبه بندی از جمله رتبه بندی تایمز به گونه ای طراحی شده اند که برتری در آموزش و پژوهش را معیار و ملاک رتبه بندی قرار می دهند و از اهداف و ماموریت های خاص دانشگاه ها چشم پوشی می کنند.

مهراد افزود: با این توصیف، ویژگی های 200 دانشگاه برتر، اطلاعات جدید و روشن تری را از دانشگاه های ممتاز ارائه می دهد. ساخت دانشگاه های ممتاز به بودجه های کلان نیاز دارند: بودجه برای پرداخت های بیشتر به منظور جذب و نگهداری دانشمندان و پژوهشگران برجسته و ایجاد تسهیلات مورد نیاز. به علاوه، بودجه برای ایجاد فضای آموزشی بسیار مناسب که مطلوب دانشجویان باشد ضروری است. مهمتر از همه، یک دانشگاه ممتاز در واقع دانشگاهی است که جنبه بین المللی دارد. این دانشگاه باید بتواند با استعدادترین اعضای هیأت علمی و دانشجویان را از نقاط مختلف دنیا با فرهنگ های گوناگون جذب کند.