مبلمان شهری در زنجان برای معلولان نامناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین بعد از ظهر دوشنبه در دومین جلسه مناسبسازی استان زنجان با بیان اینکه فضای عمومی برای معلولین زیباسازی می شود، افزود: طراحی شهری و ساختمانها پس از پایان جنگ جهانی دوم در دنیا مورد توجه قرار گرفت.
وی با بیان اینکه این بحث در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی مطرح شده، افزود: این موضوع در دهه 70 چندان مورد توجه قرار نگرفته و از سال 1383 و پس از آئین نامه ها در کشور مورد توجه مسئولان قرار گرفته است.
شهردار زنجان با اشاره به اینکه برخی فعالیتها در شهرداری در زمینه مناسبسازی انجام گرفته، اضافه کرد: آنچه در این زمینه کمتر مورد توجه قرار گرفته مناسبسازی اماکن پر رفت و آمد به ویژه بیمارستانها و مرکز شهر بوده است.
امین با بیان اینکه در گذشته اماکن برای حضور افراد سالم مناسب بود، افزود: هماکنون باید در ساخت شهری به نیازهای افراد معلول نیز توجه شود و اماکن برای حضور این افراد مناسب باشد.
شهردار زنجان با بیان اینکه براساس قوانین شهرداری موظف به انجام برخی فعالیتها در این زمینه شده است، تاکید کرد: توجه به ساخت و سازها مهمترین بخش فعالیتهای شهرداری در این زمینه است.
وی بر لزوم تعمیر پلهای ارتباطی پیاده و سواره تاکید کرد و گفت: باید برای معلولان پارکینگ مخصوصی در شهر در نظر گرفته شود.
امین با بیان اینکه سازمان نظام مهندسی باید در دادن پایان کار به ساختمانها سختگیری بیشتری داشته باشد، اظهار کرد: این سازمان باید نظارت بیشتری بر ساختوسازها داشته باشد.
شهردار زنجان مناسب سازی شهری را از توسعه های دنیا دانست و ابراز کرد:یکی از فاکتورهایی که در سنجش های جهانی ملاک است که این امر به نوعی در اماکن عمومی موردتوجه قرار نگرفته است.
امین عدم امکان دسترسی به پیاده رو ها را از معضلات مهم شهری اعلام کرد و افزود: مناسب سازی پایانه های اتوبوس رانی نیز باید در دستور کارقرار گیرد.
شهردار زنجان با بیان اینکه باید پیادهروها از عرض مناسبی برخوردار باشند، تاکید کرد: باید شیب طولی و عرضی در این معابر لحاظ شود.
امین بر پیوستگی مسیرهای پیاده و رفع اختلاف توسط رمپ با شیب مناسب را برای معلولین مورد توجه قرار داد و افزود: پارکهای ویژه معلولین در حال اجراست.
زنجان - خبرگزاری مهر: شهردار زنجان با اشاره به عدم مناسب بودن مبلمان شهری برای معلولان، گفت: بسیاری از ساختمان های اداری که محل مراجعه عمده جانبازان و معلولان هستند، فاقد فضای مناسب برای تردد آسان این افراد است.
به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین بعد از ظهر دوشنبه در دومین جلسه مناسبسازی استان زنجان با بیان اینکه فضای عمومی برای معلولین زیباسازی می شود، افزود: طراحی شهری و ساختمانها پس از پایان جنگ جهانی دوم در دنیا مورد توجه قرار گرفت.
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