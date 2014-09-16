به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری استان همدان عصر دوشنبه در سالن شهدای استانداری همدان و با حضور معاون رئیس جمهور تشکیل شد.

استاندار همدان در این شورا با اشاره به اینکه مشکل اصلی کشور اقتصادی و بیکاری و از سوی دیگر رقابت با جهان است، عنوان كرد: رقابت در دنیا امکان پذیر نیست مگر با تجاري سازي سازی و تنها با پایه‌های علمی خلاقیت مي توان این کارها را انجام داد.

محمد ناصر نیکبخت ادامه داد: همه می‌دانیم دولت در چه وضعیتی کار را بر عهده گرفته و اکنون در حال به پیش بردن امور است.

وی با اشاره به اینکه جذب اعتبار مناسبی براي مرکز رشد فامنین، موافقت ایجاد صندوق پژوهش و فن آوری، رفع مشکل و تامین نیاز برخی شرکت‌های دانش بنیان با حضور معاون رئیس جمهور در همدان روی داد، افزود: عمده مشکل کشور بیکاری است که حل آن مبتنی بر فناوری ها در این مسیر است و همدان اعلام آمادگی می‌کند که کریدور غرب کشور در مسائل علمی و فناوری شود چرا که هم شهرک و هم پارک علم فناوری دارد.

وی بیان داشت:شرایط استان می‌طلبد بیشتر از مقدورات مجموعه علم فناوری استفاده کنیم چراکه تمام طرح‌های نو آوری در استان از سوی معاونت تامین تسهیلات می‌شود .

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در این کارگروه عنوان كرد: دانشگاه قوه متفکر علمي نظام است و هر کشوري جایگاه بهتری در اين بين داشته باشد موفق می‌شود.

ابراهیم کار خانه ای ادامه داد: شرکت‌های دانش بنیان پل بین دانشگاه و صنعتند و کارگروه پژوهش و صنعت در استان بايد ایجاد شود و رساله‌های دکترا هدفمند شده و انتظار می رود معاونت فن آوري رئيس جمهور در این بخش امتیاز ويژه ای را براي اساتیدی كه در تلاش براي گرفتن استاد تمامي هستند، قایل شود.

رتبه علمی ایران در جهان 17 است

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در 30 سال اخیر شاهد ايجاد رشته‌های جدیدی در نظام عالي كشور نیستیم، بیان داشت: اکنون رتبه علمی ایران در جهان 17 و در دانشگاها سرفصل‌ها مشخص است اما به سلایق مسائل مطرح می شود.

کارخانه ای ادامه داد: زمانی می‌توانیم با بازارهاي خارجی رقابت کنیم که استاندارهای ما با جهان برابری کند که در این زمینه دانشگاها می‌تواند در رشته‌های استاندارد سازی نقش ايجاد كنند اما دانشگاه‌ها در کشور طبقه بندی ندارد.

وی اذعان داشت: این همه نو آور و مخترع داریم و طرح‌ها در کشور سرگردان است در حالیکه می‌توان دانشگاه جدیدی تاسیس کرد که وابسته به معاونت علم و فناوری باشد که می‌تواند تحول در این بخش ایجاد کند.

کاخانه ای با اشاره به اینکه همدان پنجمین شهری در کشور است که مجوز ايجاد شهرك فناوری در آن داده شده است، افزود: تشكيل صندوق نوآوران در كشور در برنامه بودجه سالجاری قرار می‌گیرد.

مديرکل آموزش و پژوهش استانداري نيز در اين شورا عنوان کرد: تاکنون 217 عنوان پژوهشی از سال 92 به کمیته علم و فن آوري استان داده شده که از این میزان 154 مورد مورد تایید قرار گرفته است.

ظاهر پور مجاهد با بیان اینکه 30 درصد طرح‌های پژوهشی دستگاه‌ها مورد قبول قرار گرفته است، گفت: مشکلات استان در اختیار مجموعه‌های پژوهشی دانشگاه‌ها قرار گرفته که می‌توان به مسائل گردشگری، آب و مسائل زیست محیطی اشاره کرد.

سیاست‌های تصمیم گیری در استان متمرکز شود

وی با اشاره به اینکه طرح‌های تصویبی کارگشای استان خواهند بود، اذعان داشت: طرحی از طریق منابع طبیعی برای کشت گیاهان دارویی در زمین‌های کم بازده تدوین شده بود که در مرکز اجرای آن رد شد بنابراین سیاست‌های تصمیم گیری باید در استان متمرکز شود .

پورمجاهد با تاکید بر اينكه نبود صندوق پژوهش و فناوری خلأ بخش علمي استان است، اذعان داشت: این موضوع باید برای استان‌ها حل شود و اگر تامین مالی حل شود قطعا به پژوهشگران استان کمک می‌شوند.