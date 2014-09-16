رمضان اميني در گفتگو با خبرنگار مهر، در اين باره افزود: تمام زيرساختهاي راه اندازي اين تلفن گويا مهياست و تنها يكسري مشكلات مربوط به مخابرات براي آن ايجاد شده كه تا پايان اين ماه حل مي شوند و احتمالا در نيمه اول مهرماه شرايط استفاده مردم از اين تلفن فراهم شود.

وي همچنين با اشاره به ديوارنويسي هاي سطح شهر شيراز، گفت: بحث ديوار نويسي ها مشكلي است كه سالهاي سال بر پيكر شهر شيراز است و پيگيري هاي متعددي در اين خصوص صورت گرفته ولي تاكنون نتيجه بخش نبوده است.

معاون اجرايي و خدمات شهري شهردار شيراز ادامه داد: اگرچه اقدامات انجام شده به صورت نسبي بازدارنده بوده است ولي به صورت مطلق نتوانسته اين پديده غيرقانوني را در سطح شهر جمع كند.

ما با تخريب اموال عمومي مشكل داريم نه با اجاره خانه ها

معاون اجرايي شهردار شيراز بيان كرد: بارها تاكيد كرده ايم در شهر شيراز به عنوان يك شهر باهويت، با تاريخ و قدمت زياد، به عنوان مهد فرهنگ ايران زمين و به عنوان شهري زائرپذير، گردشگران زيادي را داريم و خوش حال مي شويم اگر متوليان و متصديان املاك و منازل سطح شهر بتوانند از اين فرصت كه بحث حضور گردشگر است، استفاده كنند.

اميني افزود: مشكلي با اينكه در چارچوب ضوابط و مقررات پيش بيني شده و با رعايت همه جوانب خانه هاي خود را اجاره بدهند، نداريم.

وي تصريح كرد: آن چيزي كه ما معترضش هستيم و بارها شاهد مخالفت مردم بوده ايم، شيوه تبليغات اين گونه خدمات است به اموال عمومي و خصوصي آسيب مي رساند و علاوه بر اينكه زيبايي شهر را تحت شعاع قرار مي دهد و سيما و منظر شهري را مخدوش مي كند و چهره زشتي براي آن مي سازد، پاكسازي آن نيز بر مردم و شهرداري هزينه زياد را تحميل مي كند و وقت زيادي را مي گيرد.

معاون اجرايي شهردار شيراز با عنوان اينكه خود امر پاكسازي نيز خسارت در پي دارد، ابراز داشت: اين شيوه تبليغات هيچ مرجع قانوني ندارد و كساني كه اين كار را انجام مي دهند آگاهانه يا ناآگاهانه به مردم و شهرداري خسارت وارد مي كنند.

اميني گفت: اين افراد مي توانند به جاي نوشتن روي ديوارها از طريق سايت ليمو يا تلفن خدماتي گويايي كه به زودي راه اندازي مي شود، خانه هاي خود را تبليغ كنند.

وي اظهار كرد: وضعيت كنوني و اينگونه تبليغات اصلا زيبنده شيراز نيست ولي عده اي براي منافع شخصي خود به اموال عمومي آسيب مي رسانند.

تشكيل شعبه پيگيري افراد متخلف در دادگاه و شوراي حل اختلاف

معاون اجرايي شهردار شيراز با اشاره به اينكه اولين اقدام انجام شده براي حل اين مشكل اطلاع رساني قبح اين كار از طريق صدا و سيما، روزنامه ها و تابلوهاي سطح شهر بوده، اظهار كرد: به دنبال اين قضيه ناچار بوديم شماره هاي روي در و ديوارها را پيگيري و در مرحله اول تذكر بدهيم.

اميني در ادامه گفت: با همكاري كه از طريق دستگاه قضايي صورت گرفت، اين افراد شناسايي و بيش از 300 تلفن همراه اول و ايرانسل قطع شد كه اين كار نيز بازدارندگي به دنبال نداشت.

وي با بيان اينكه افراد متخلف علاوه بر اينكه خانه هايشان پلمپ مي شود، خود نيز مورد پيگرد قانوني قرار مي گيرند، گفت: شعبه ای هم در دادگاه و هم در شوراي حل اختلاف براي پيگيري پرونده هاي اين افراد اختصاص داده شده است.

معاون اجرايي شهردار شيراز بيان كرد: تاكنون 200 پرونده در اين خصوص تشكيل شده است.

اميني با اشاره به اينكه هنوز مشخص نيست كه مجازاتي براي ديوارنويسها در نظر گرفته شود، گفت: حداقل اين است كه بايد هزينه هاي پاكسازي را پرداخت كنند و بنا نيست كه تاون ندانم كاريها و ناآگاهي ها و يا اقدام عامدانه عده اي را ديگر مردم بپردازند.

وي همچنين ابراز كرد: در نيمه دوم سال 92معادل 450 ميليون تومان براي پاكسازي ديوار نويسي ها هزينه كرديم.

عدم نظارت بر منازل مبله، تهديد امنيتي، بهداشتي و سلامتي افراد استفاده كننده را در بردارد

معاون اجرايي شهردار شيراز با عنوان اينكه در احاديث معصومين به چيزي كه خيلي اشاره شده نعمت سلامت است، بيان كرد: اگر بر منازلي كه مبله و داراي همه امكانات هستند، نظارتي نباشد اولين چيزي كه مورد سوال است بحث امنيت جاني، بهداشت و سلامت افرادي است كه اين خانه ها را اجاره مي كنند.

اميني افزود: وقتي جايي به دور از چشم همه است نمي توان از امنيت آن مطمئن بود و خانه هاي غيرمجاز مشكل نا امني دارند.

وي تاكيد كرد: آنهايي كه مي خواهند خانه اي را اجاره بدهند از طريق خود اتحاديه املاك اين كار را انجام بدهند كه قانونمند و با نظارت كامل باشد كه هم به نفع خود آنها و هم به نفع اجاره كنندگان اين منازل باشد.