به گزارش خبرنگار مهر، علی رضایی دوشنبه شب در دیدار سازمان‌های مردم نهاد با رئیس سازمان محیط زیست کشور اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل در خراسان جنوبی شرایط ناپایدار اقلیمی است که افزایش بادهای 120 روز سیستان این عامل را تشدید کرده است.

وی با بیان اینکه دانشکده محیط زیست می‌تواند در راستای توسعه پایدار و مباحث زیست‌محیطی فعالیت‌های خوبی داشته باشد، بیان کرد: اقتصاد، تامین بازار و حفظ محیط زیست سه شاخصه اصلی توسعه پایدار است.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی اظهار کرد: سازمان‌های مردم‌نهاد، توسعه مشارکت‌ها و بسیج مردم مباحثی هستند که به برکت آن مباحثی مانند توسعه پایدار در جامعه محقق می‌شود.

وی با اشاره به اینکه طرح ترسیب کربن در استان در اولویت قرار گرفته است، تصریح کرد: در خراسان جنوبی پراکندگی جمعیت داریم به طوری که این استان 10 درصد مساحت کشور را شامل می‌شود که این عامل نگرانی زیست‌محیطی را در خراسان جنوبی افزایش می‌دهد.

تاسیسات زیربنایی به خصوص در خصوص راه‌های دسترسی به محیط زیست نداریم

رضایی تاکید کرد: در خراسان جنوبی تاسیسات زیربنایی زیادی به خصوص در ارتباط با راه‌های دسترسی به محیط زیست نداریم.

وی افزود: باید در سند توسعه ششم فضایی ایجاد شود که حراست از گونه‌های جانوری و ارتقای برنامه‌های محیط زیست در خراسان جنوبی افزایش یابد و در این برنامه باید برای خراسان جنوبی اعتبارات بیشتری در نظر گرفته شود.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری خراسان جنوبی با بیان اینکه در تمام متون دینی بر محیط زیست سالم سفارش شده است، گفت: حق همه مردم است که از محیط زیست سالم برخودار باشند و در این راستا تکلیف است که در زمینه حفظ محیط زیست بکوشیم.

حضور نماینده‌ای از سازمان‌ مردم نهاد در جلسات تصمیم‌گیری محیط زیست ضروری است

مدیرعامل انجمن متخصصین محیط زیست خراسان جنوبی نیز در این مراسم اظهار کرد: حضور نماینده‌ای از سازمان‌ مردم نهاد در جلسات تصمیم‌گیری محیط زیست لازم است.

محمد آذرکار با بیان اینکه سازمان‌های مردم نهاد با توجه به اهداف خود به دو گروه علاقه‌مندان و دوستداران محیط زیست تقسیم می‌شوند، افزود: در کنارمحیط زیست گروه‌های متخصص و آکادمیک مشکلات محیط زیست را پایش و آن را رفع می‌کنند.

وی ادامه داد: انجمن متخصصین محیط زیست می‌تواند در کنار محیط زیست اقدامات موثری انجام دهند که باید زمینه ارتباط با پژوهشکده و آموزشگاه‌های زیر مجموعه محیط زیست فراهم شود.

آذرکار در پایان یادآور شد: نیازمند حمایت مالی از سازمان‌های مردم نهاد و قرار دادن ردیف‌های بودجه‌ای هستیم.