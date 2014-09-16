به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث نیاز آذری شامگاه دوشنبه در نشست به مناسبت آستانه سال جدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در این واحد دانشگاهی، اظهار کرد: از سال 1385 که بنده فعالیت خود را در مسند ریاست این واحد آغاز کردم امتیاز دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری از رتبه 549 به بیش از دو هزار و 100 در سال جاری رسیده که بر این اساسرتبه این واحد در بین دانشگاه های آزاد کشور ارتقا یافته و به عنوان دانشگاه آزاد جامع شناخته می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با اشاره به اینکه هم اکنون 300 دانشجوی دکتری حرفه ای در این واحد دانشگاهی تحصیل می کنند، تصریح کرد: علیرغم اینکه هزینه تجهیزات مورد نیاز این دانشجویان بسیار بالاست اما کلیه امکانات آموزشی و تجهیزات کارگاهی با کیفیت بالا جهت افزایش سطح کیفی آموزش برای دانشجویان رشته پزشکی در این دانشگاه فراهم شده است.

نیازآذری با بیان اینکه سال 85 تنها دو رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد ساری داشتیم، افزود: بسیاری از اعضای هیات علمی این واحد فوق لیسانس بوده اند اما اکنون بالغ بر50 درصد اساتید دانشگاه آزاد ساری دارای مدرک عالیه دکتری هستند و هم اکنون 66 رشته در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه آزاد ساری ایجاد شده است.

وی با اعلام اینکه ازحدود 12 هزار دانشجویی که در این واحد مشغول تحصیل هستند که حدود هفت هزار دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد هستند، گفت: بیش از 31 هزار نفر تاکنون در دانشگاه آزاد اسلامی ساری از مقطع کاردانی تا دکتری فارغ التحصیل شدند.

وی با اشاره به اینکه تعداد رشته های دکترای تخصصی از یک رشته در سال 85 به 21 رشته در سال 93 رسیده، افزود: هم اکنون رشته‌های روانشناسی عمومی ، حقوق خصوصی ، حقوق کیفری و جرم شناسی ، حقوق بین الملل عمومی ، حقوق عمومی ، مدیریت آموزشی ، مدیریت بازرگانی – بازاریابی ، مدیریت آموزش عالی ، حسابداری ، تربیت بدنی و علوم ورزشی – مدیریت ورزشی ، فیزیولوژی ورزشی ، مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت ، مهندسی کامپیوتر – سیستمهای نرم افزاری ، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، روانشناسی تربیتی ، زبان شناسی همگانی ، مهندسی برق- قدرت ، مهندسی برق – الکترونیک ، مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی، مهندسی معماری و علوم اقتصادی در مقطع دکتری در دانشگاه آزاد ساری تدریس می‌شود.

وی با بیان اینکه مسئولان ساروی و خیران نسبت به تخصیص زمین برای احداث بیمارستان 64 تختخوابی در دانشگاه آزاد ساری اقدام کنند، گفت: مجوزهای لازم از سوی وزارت بهداشت و علوم برای احداث این مرکز درمانی آموزشی اخذ شده است.

نیازآذری با اعلام اینکه تعدادی از پزشکان ایرانی خارج کشور آمادگی خود را برای انجام عمل طبابت تخصصی در این مرکز درمانی اعلام کردند، افزود: بالغ بر 100 میلیارد تومان ساخت و تجهیزات آن هزینه دارد.

نیازآذری با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان ما بومی هستند، گفت: خوابگاه لازم برای دانشجویان غیربومی دانشگاه آزاد ساری تهیه شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی جامع واحد ساری سامانه های ثبت نام اینترنتی دانشجویان جدیدالورود ، انجام امور آموزشی از طریق درگاه الکترونیکی، ثبت ورود و خروج دانشجویان به صورت الکترونیکی ،ارائه اینترنتی پروپوزال دانشجویان کارشناسی ارشد و سامانه بایگانی الکترونیکی اسناد رااز محصولاتفناورانه این دانشگاه برشمرد و گفت: این سامانه های نرم افزاری توسط پرسنل همین واحد دانشگاهی طراحی و پیاده سازی شده و آماده فروش به سایر واحدهای دانشگاه آزاد و دانشگاههای دولتی و غیرانتفایی و ... است.



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری با بیان اینکه سه فصلنامه علمی مصوب دراین واحد چاپ و تکثیر می شود، تصریح کرد: تاکنون 280 مقاله توسط اساتید این واحد دانشگاهی در مجلات ISI، 250 مقاله در مجلات علمی و پژوهشی و 400 مقاله در کنفرانس های داخلی و بین المللی منتشر شده است.