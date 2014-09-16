به گزارش خبرنگار مهر، علی اوسط هاشمی عصر دوشنبه در بازدید سرزده از نقاط حاشیه‌ای شهر زاهدان و همچنین دیدار با مددجویان مرکز ترک اعتیاد فردای روشن در زاهدان ابراز داشت: هر انسانی ممکن است مرتکب خطا شود اما مهم این است که انسان متوجه خطای خود شده و بیدار شود و از بیداری خود صیانت کند.

استاندار در جمع بهبود یافتگان این مرکز ترک مواد مخدر ابراز داشت: ما دوست داریم شما از حضور و نقش موثر خود بعد از درمان در جامعه لذت ببرید و وجودتان در کنار دیگران آرامش بخش باشد.

هاشمی ضمن بازدید از بخش های مختلف و چگونگی روند ارایه خدمات در این مرکز تاکید کرد: در این راستا و برای فراهم‌سازی بستر مناسب و استاندارد می بایست از تجربیات و الگوهای موفق سایر مراکز ترک اعتیاد و درمانی در این راستا بهره جست.

28 مرکز ترک اعتیاد در استان فعال است

مدیرکل سازمان بهزیستی سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 28 مرکز درمانی ترک اعتیاد در سطح استان فعال است که از این تعداد سه مرکز ترک اعتیاد متعلق به بانوان است.

محمدرضا سراوانی بیان داشت: مراکز اقامتی، درمانی ترک اعتیاد استان غیردولتی هستند و هزینه‌های خود را از محل کمک‌های خیرین و شهریه خانواده‌های بیماران تامین می‌کنند.

وی تاکید کرد در مواردی که خانواده‌ها قادر به تامین پرداخت هزینه این مراکز نباشند اداره کل بهزیستی هزینه درمان را به صورت یارانه به خانواده معتادان پرداخت می‌کند.