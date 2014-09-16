به گزارش خبرگزاری مهر، مائورو کنچاتوری سفیر جدید ایتالیا در جمهوری اسلامی ایران بعداز ظهر دوشنبه با دکتر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه جمهوری اسلامی ایران و ایتالیا بر توسعه هر چه بیشتر روابط در تمام ابعاد تاکید کرد.

وی با اشاره به ریاست ایتالیا بر اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرد که ایتالیا بتواند نقش موثر و مثبتی در توسعه روابط ایران و اتحادیه اروپایی ایفاء نماید.

در ادامه محمد جواد ظریف با تشریح روند مذاکرات ایران و گروه 1+5 ابراز امیدواری کرد که اتحادیه اروپا نقش فعالتری در مذاکرات داشته باشد تا این مذاکرات به نتیجه برسد و بر تاثیر ایتالیا به عنوان رئیس کنونی اتحادیه اروپا در این خصوص تاکید نمود.

مائورو کنچاتوری سفیر جدید ایتالیا نیز با اشاره به روابط بسیار خوب دو کشور گفت: ما همواره بدنبال آن هستیم که زمینه را برای توسعه روابط هموار نمائیم و به همین علت اولین کشور اروپایی بودیم که بعد از پیروزی جناب آقای دکتر روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ، معاون وزیر خارجه ایتالیا را عازم ایران کردیم.