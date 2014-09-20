شرایط انتقال فرودگاه مهرآباد/ ارایه لایحه ضوابط نمای ساختمانها به شورا

علیرضا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: وجود فرودگاه مهر آباد در محدوده شهری تهران سبب شده تا سالانه حجم وسیعی از آلودگی صوتی و آلودگی هوا به شهر و شهروندان تحمیل شود از این منظر ما موافق جابه جایی فرودگاه مهرآباد از محدوده شهری پایتخت هستیم اما موضوع باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: از منظر شهرسازی در مجموع موافق جابه جایی فرودگاه مهرآباد هستیم ولی این تصمیم گیری در حد شهرداری نیست چون موضوع باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد به طور مثال وجود یا نبودن فرودگاه مهرآباد در محدوده شهری باید از نگاه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل نیز مورد بررسی قرار گیرد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه جابه جایی این فرودگاه نیازمند تصمیم گیری جمعی است گفت: باید جلسات و کارگروه های تخصصی برای بررسی و تصمیم گیری درباره این مسئله ایجاد شود.

نادری در ادامه همچنین در خصوص ضوابط نمای ساختمانها در پایتخت گفت: از ابتدای امسال در راستای ساماندهی وضعیت نماساختمانها، مشخصات نما را برای تمامی پروانه های صادره شده اجباری کردیم و بخش نامه و ضوابط نما را که از سه بخش ایجابی، صلبی و توصیه ها تشکیل شده بود ابلاغ کردیم.

وی تصریح کرد: همچنین در تلاشیم تا طی هفته آتی لایحه ضوابط نمای ساختمانهای شهر تهران را به شورای شهر ارایه کنیم تا نظم و یکپارچگی لازم دراین زمینه ایجاد و مشکلاتی که در زمینه نمای ساختمانها وجود دارد، از سر راه برداشته شود.