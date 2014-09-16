به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا مرزبانی گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی مبلغ 130 میلیون تومان جهت خریداری یک واحد آپارتمان از وی کلاهبرداری نموده، بررسی و پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.



رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه افزود: شاکی در اظهاراتش عنوان داشت که مدتی پیش اقدام به خرید یک واحد آپارتمان به صورت پیش فروش نمودم و مبلغ 130 میلیون تومان به فروشنده پرداختم در صورتی که بعد از گذشت یک سال مشخص شد آپارتمانی وجود نداشته و فروشنده متواری شده است.



مرزبانی تصریح کرد: در تحقیقات انجام شده در این راستا ماموران انتظامی موفق شدند هفت تن از اشخاص دیگری که متهم به این شگرد از آنها مبلغ 335 میلیون تومان کلاهبرداری کرده است را شناسایی و با انجام تحقیقات، پرونده متشکله را تکمیل نمایند.



این مقام انتظامی بیان داشت: پس از انجام تحقیقات و اخذ نظریه کارشناس، ثبت و جمع آوری دلائل و مدارک و اثبات مجرمیت یکی از متهمان پرونده، شخص متصدی مشاور املاک که در این کلاهبرداری همدست متهم اصلی بوده دستگیر و برای وی قرار کفالت به اتهام همدستی با متهم اصلی صادر شد.



رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه ادامه داد: با توجه به اینکه یکی از عاملان کلاهبرداری مذکور دستگیر شده، شناسایی و دستگیری متهم اصلی پرونده در دستور کار پلیس قرار دارد و برای وی به صورت غیابی قرار مجرمیت و جبران خسارت شاکیان صادر شده است.



وی از شهروندان خواست: بدون انجام تحقیقات و استعلام از اداره ثبت اسناد هیچ گونه مشارکت در خرید آپارتمان پیش فروش نداشته و قبل از خرید از طریق اتحادیه مشاوران املاک و اداره ثبت اسناد از سلامت طرف معامله اطمینان حاصل کنند.

