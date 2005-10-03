  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ مهر ۱۳۸۴، ۱۹:۲۲

نتايج سومين روز رقابتهاي بدمينتون بانوان غرب آسيا مشخص شد

سومين روز مسابقات بدمينتون غرب آسيادر رشته انفرادي و دوبل بانوان در مشهد پيگيري شد و چهره نفرات فيناليست مشخص شد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد  در اين رقابتهاي كه عصر امروز پيگيري شد نتايج زير بدست آمد:
بهنازپيرزمان بين ازايران 2-  هديل از سوريه 1

سحر زمانيان از ايران 2 - سميرا زارع ايران1

نگين اميري پور از ايران2  -  گلناز فائزي از ايران 0

نكيسا سلطاني از ايران 2 - اوا قطريب از سوريه 1

بهناز پير زمانيان از ايران 2 - سحر زمانيان از ايران 0

نگين اميري پور از ايران 0 -  اوا قريب ازسوريه 2

همچنين در بازيهاي دوبل بانوان نيز نتايج زير بدست آمد:

گلناز فائزي – نكيسا سلطاني ازايران 2  - سميرا زارع مينا رواقي  از ايران 0

إوا قطريب – هديل ازسوريه 0 -  بهناز پير زمان بين- نگين اميري پور از ايران 2

شايان ذكر است : در پايان روز سوم إوا قطريب از سوريه وبهناز پير زمانيان بين از ايران در رشته انفرادي وگلناز فائزي – نكيسا سلطاني از ايران و بهناز پير زمانيان بين – نگين اميري پور از ايران در رشته دوبل به فينال راه پيدا كردند .

 

کد مطلب 237114

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها