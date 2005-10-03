نتايج سومين روز رقابتهاي بدمينتون بانوان غرب آسيا مشخص شد

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد در اين رقابتهاي كه عصر امروز پيگيري شد نتايج زير بدست آمد:
بهنازپيرزمان بين ازايران 2- هديل از سوريه 1
سحر زمانيان از ايران 2 - سميرا زارع ايران1
نگين اميري پور از ايران2 - گلناز فائزي از ايران 0
نكيسا سلطاني از ايران 2 - اوا قطريب از سوريه 1
بهناز پير زمانيان از ايران 2 - سحر زمانيان از ايران 0
نگين اميري پور از ايران 0 - اوا قريب ازسوريه 2
همچنين در بازيهاي دوبل بانوان نيز نتايج زير بدست آمد:
گلناز فائزي – نكيسا سلطاني ازايران 2 - سميرا زارع مينا رواقي از ايران 0
إوا قطريب – هديل ازسوريه 0 - بهناز پير زمان بين- نگين اميري پور از ايران 2
شايان ذكر است : در پايان روز سوم إوا قطريب از سوريه وبهناز پير زمانيان بين از ايران در رشته انفرادي وگلناز فائزي – نكيسا سلطاني از ايران و بهناز پير زمانيان بين – نگين اميري پور از ايران در رشته دوبل به فينال راه پيدا كردند .
نظر شما