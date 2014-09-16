به گزارش خبرنگار مهر، محسن امین شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه سبزمیدان عصر روز سه شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز خواهد شد افزود: پروژه سبزه میدان بزرگترین پروژه عمران شهری استان زنجان است و شهروندان زنجانی 20 سال است که منتظر اجرای این پروژه می باشند.

شهردار زنجان گفت: این پروژه در 75 هزار متر مربع اجرا می شود که از این میزان 60 هزار متر مربع فضای عمومی و فضای سبز است همچنین 110 هزار متر مربع فضا فرهنگی، اداری و تجاری احداث می باشد.

امین تاکید کرد: در طرح پروژه سبزمیدان دو خانه موزه ذوالفقاری و دارایی بازسازی و احیاء می شوند.

وی در ادامه افزود: این پروژه با مشارکت بخش خصوصی و شهرداری انجام می شود و برای اجرای این طرح 550 میلیارد تومان هزینه بر آورد شده است.

امین یاد آورشد: استان زنجان دارای ظرفیتهای بسیار زیادی است که باید این ظرفیتها احیاء شود و ما در این پروژه به آنها توجه جدی داریم.

وی افزود: شش ماه مطالعه برای اجرای طرح پروژه مجموعه سبزمیدان انجام شده است.

شهردار زنجان تصریح کرد: این پروژه در مدت سه سال اجرایی می شود و در اجرای این پروژه بزرگ باید مردم همکاری لازم را با دست اندرکاران امر داشته باشند.