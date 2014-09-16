به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر طالبيان‌پور شامگاه دوشنبه در پایان نشست تنظيم بازار محصولات كشاورزي به خبرنگاران گفت: این اقدام در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان مرغ در استان و ساماندهی بازار مرغ انجام می شود.

وی با اشاره به واگذاری مسئولیت تنظيم بازار محصولات كشاورزي به جهاد کشاورزی، بیان کرد: مسئوليت جديد و مهمي به سازمان جهاد كشاورزي واگذار شده كه اميد است با شروع خوبي همراه شود و شاهد تغييرات محسوس و مثبتي در ساماندهي بازار مرغ اين استان باشيم.

طالبيان‌پور نقش گشتارگاههای مرغ در این زمینه را مهم دانست و اظهار داشت:‌ بايد با يك نگاه جامع هم مشكلات مرغدار و هم كشتارگاه و مصرف‌كننده را با هم ديد تا بتوانيم به يك رويه رضايت‌بخش در چرخه توليد و توزيع گوشت مرغ برسيم.

وی بیان داشت: انتظار مي‌رود در بحث ساماندهي بازار توليد و توزيع مرغ، دست‌اندركاران اين حوزه، همدلي‌ و همكاري را جايگزين مانع‌تراشي‌ها و كارشكني‌ها كنند.

معاون امور دام سازمان جهاد كشاورزي استان در بخش ديگري از صحبت‌هايش، با اشاره به توليد همزمان مرغ در 10 مرغداري شهرستان دنا، افزود: لازم است مرغداران با رعايت شيو‌هاي علمي و تقاضاهاي بازار اقدام به توليد مرغ كنند تا شاهد تمركز توليد در يك ايام خاص نباشيم.

طالبيان‌پور عنوان کرد: مرغداران نبايد تنها در مواقعي كه مرغ آنها به مرحله توليد مي‌رسد و به مشكل بر مي‌خورند، به تكاپو بيفتند و به فكر حمايت باشند بلكه بايد در همه ايام و در همه شرايط با سياست‌هاي بخش، همكاري و همراهي داشته باشند.

