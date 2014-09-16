به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی روسای مراکز علمی کاربردی استانهای کرمانشاه، همدان و کردستان شامگاه دوشنبه به میزبانی هلال احمر کرمانشاه برگزار شد.

رییس مرکز علمی کاربردی هلال احمر کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: طی یکسال گذشته و با همت و برنامه ریزی های مناسب مراکز علمی کاربردی منطقه غرب کشور دوره های آموزش ضمن خدمت به صورت مطلوبی در این منطقه از کشور برگزار شده است.

فریدون صفر علی بر ضرورت و اهمیت برنامه های آموزشی تاکید کرد و افزود: توجه به ساختار آموزشی در طرح تحول جمعیت هلال احمر از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی آشنایی کارکنان و کارشناسان را با یکدیگر و نیز ایجاد تعامل و داشتن ارتباط مستقیم و هماهنگی آنها با مدیران را از جمله مزایای برگزاری دوره های آموزشی حین خدمت عنوان کرد.

رییس مرکز علمی کاربردی هلال احمر استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین حضور کارشناسان در این دوره ها موجب انتقال دانش و تجارب آنها به دیگر افراد خواهد شد که این مسئله در پیشبرد و توسعه اهداف سازمان نقش بسیار مهمی خواهد داشت.

صفر علی در پایان از ارائه گواهینامه به حاضران در این دوره های آموزشی خبر داد و گفت: حضور در این دوره ها هر چه بیشتر باعث بوجود آمدن روحیه کار گروهی در بین افراد شده و انگیزه و توان آنها را برای انجام فعالیت ها افزایش خواهد داد.