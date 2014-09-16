به گزارش خبرگزاری مهر، اودیسه نورهیم سفیر جدید نروژ در جمهوری اسلامی ایران بعداز ظهر روز گذشته با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم وی کرد.

وزیر امورخارجه کشورمان در این دیدار ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیش از پیش توسعه یابد.

در ادامه محمد جواد ظریف ضمن انتقاد از اخراج دانشجویان ایرانی از نروژ اظهار داشت: اخراج دانشجویان ایرانی بر افکار عمومی و محافل دانشگاهی ما تاثیر منفی داشته و این به ضرر نروژ می باشد. در این زمینه لازم است نروژ از ادامه این روند جلوگیری کند زیرا دانشجویان ایرانی برای تحصیل در آن کشور حضور دارند.

خانم اودیسه نورهیم سفیر جدید نروژ با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که بتواند برای توسعه بیشتر روابط دو کشور در تمام ابعاد ، کمک کند.

وی در رابطه با مشکلات دانشجویان ایرانی گفت: قبل از ترک نروژ با سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلو در این باره گفت و گو کرده و از وضعیت دانشجویان مطلع شده و به دنبال راهکاری برای حل مشکل است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که تمهیداتی ایجاد شود که دانشجویان ایرانی در آینده گرفتار این مشکلات نشوند.

سفیر جدید نروژ در تهران همچنین بر اهمیت افزایش همکاری بین ایران و نروژ و لزوم تبادل هیاتها در سطوح مختلف بین دو کشور تاکید کرد.