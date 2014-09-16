به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر مهرام صبح سه شنبه در دیدار رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر قزوین گفت: ارتقای سلامت شهروندان، تحت تأثیر همکاری متولیان سلامت با اعضای شوراهای اسلامی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: از ورود شوراها به موضوع سلامت، بهداشت و درمان، استقبال می کنیم، چرا که این همکاری به نفع استان و مردم است که خوشبختانه نگاه شورا به توسعه، سخت افزاری محض نیست و به مولفه های اجتماعی، به ویژه سلامت روانی مردم، توجه دارند.

مهرام با اشاره به اینکه، نگاه شورا، همان نگاه متولیان سلامت با محور" انسان سالم، محور توسعه پایدار" عنوان کرد: استان قزوین، دارای پتانسیل های خوبی در تمامی زمینه هاست که با همکاری مسئولان سازمان های دولتی و مردم نهاد و جلب مشارکت مردم می توان وارد فاز اجرایی شد.

وی گفت: دغدغه شورا در حوزه سلامت از جمله بهبود وضعیت بهداشت، فضاهای درمانی و افزایش وضعیت تکریم ارباب رجوع در بیمارستان های دولتی، توجه به توازن جغرافیایی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت و بیشتر شدن آنها مانند راه اندازی رادیو تراپی در قزوین و برون سپاری خدمات سلامت همان دغدغه مسئولان دانشگاه است که در این راستا برنامه هایی برای اجرا در حال پیگیری است که برای تحقق آنها به کمک شورا از جنبه های مختلف نیازمندیم.

مهرام در خصوص ساخت بیمارستان 550 تختخوابی قزوین بیان کرد: مجوز ساخت این بیمارستان، از وزارت بهداشت، دریافت شده و با تعیین سرمایه گذار امیدواریم شهرداری و شورا با اختصاص زمین مناسب در مکانی که بیشترین دسترسی مردم به آن وجود داتشه باشد در تسریع کار کمک کنند.

ظاهری: سلامت شهروندان، دغدغه اعضای شورای اسلامی شهر قزوین است

در ادامه عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین گفت: یکی از وظایف اصلی شورا، نظارت بر بهداشت شهر است و ما هم به سلامت شهروندان حساس هستیم.

ظاهری بیان کرد: در شورای اسلامی شهر قزوین با تشکیل کمیته بهداشت، سلامت و محیط زیست امیدواریم با هم اندیشی بین اعضای شورا و مسئولان و کارشناسان دانشگاه، شاهد ارتقا وضعیت سلامت شهر و شهروندان باشیم بتوانیم رضایت مردم را جلب کنیم.

وی افزود: شورای اسلامی شهر به غیر از حوزه های سیاسی، نظامی امنیتی و قضایی در سایر زمینه ها، ورود خواهد داشت و در حال حاضر، شورا با بیش از 60 سازمان دولتی و مردم نهاد، ارتباط کاری دارد.

رئیس شو رای اسلامی شهر قزوین یادآورشد: با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، شهرداری، شورا و خانه مشارکت مردم در سلامت، در انجام پروژه ها، به پیوست سلامت، توجه خواهد شد و با برپایی نمایشگاه تلاش میکنیم مردم با عوامل موثر در سلامت، آشنا شوند.

در این دیدار که داودی، صادقی نیارکی، صدیقی، مجابی، صلح جو، انتظاری، غیاثوند، چگینی، اشدری، عطایی و نخستین از اعضاء شورای شهر حضور داشتند، با بیان برخی مشکلات حوزه سلامت از رئیس دانشگاه علوم پزشکی درخواست شد برخی مسائل در اولویت رسیدگی قرار گیرد.

بهبود وضعیت بهداشت فضاها و توجه به تکریم ارباب رجوع در بیمارستان های دولتی، توجه بیشتر به توازن جغرافیایی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، توسعه امکانات و تجهیزات درمانی مانند پرتو درمانی برای کاهش مراجعه شهروندان به سایر استان ها، پایلوت شدن قزوین در امور پزشکی در منطقه برای ارائه خدمت به مردم قزوین و سایر استان ها و برون سپاری خدمات در حوزه سلامت (انجام توسط بخش خصوصی و با نظارت بخش دولتی) از پیشنهادهای ارائه شده بود.