به گزارش خبرنگار مهر، محسن مقدم که به همراه امید شریفی این فیلم را کارگردانی کرده اند در گفتگو با مهر، اظهار داشت: مستند واسونک در سال 91 با پژوهشی کلی پیرامون موسیقی فولکلور شیراز و منطقه فارس آغاز شد و گروه در این زمینه با اساتید برجسته استان در حوزه ادبیات ، موسیقی و جامعه شناسی همچون استاد ابوالقاسم فقیری ، استاد بهزاد مریدی و به خصوص استاد صادق همایونی مشورت هایی را انجام داد.

این مستندساز خاطرنشان کرد: مراحل اولیه تحقیقات به صورت صوتی و تصویری انجام می گرفت و تا اواخر سال 91 به پایان رسید و در اوایل سال 92 مرحله تصویر برداری از مصاحبه ها آغاز ودر اوایل سال 93 تدوین شد.

مقدم با اشاره به راهیابی این فیلم به سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران، یادآور شد: جشنواره فیلم کوتاه تهران ویترینی برای دیدن آثار یک ساله فیلم های کوتاه ایران است از این رو دیده شدن هرفیلم در این جشنواره و آشنایی با کارگردانان فیلم های کوتاه برای ما بسیار مسرت بخش است زیرا جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران که سی و یکمین دوره آن در مهر ماه سال جاری برگزار می شود اولین حضور جشنواره ای فیلم مستند واسونک است از این رو خرسندیم از اینکه امسال توانسته ایم در بخش مستند به عنوان تنها کاندیدای شهر شیراز به مرحله مسابقه را یابیم.

تهیه کننده مستند واسونک بر عهده رضا شریفی است و دیگر عوامل این فیلم را کارگردان ، تحقیق و پژوه : امید شریفی ، محسن مقدم،تصویربردار : امید شریفی، صدابردار : رضا شریفی، دستیار کارگردان : رامین خویدی، عکاس : آزاده مسیح زاده، تصویر بردار قسمت فسا : محمد رضا پیروی، تدوین و صداگذاری: رضا شریفی، تصحیح رنگ : امید شریفی، طراحی تیتراژ : الهام زارع تشکیل می دهند.

کارگردان مستند تحسین شده به جا مانده از مشارکت پژوهشگران و فرهیختگان استان در ساخت این مستند خبر داد و گفت: اساتیدی چون زنده یاد ایرج خدیش، زنده یاد صادق همایونی ، بهزاد مریدی ، سایه شهپر ، کوروش کمالی سروستانی ، مهدی فقیه ، نادر شهسواری ، محمد رضا آل ابراهیم ،کاظم دهقانیان فر ، یلدا یزدانی ، عبدالنبی سلامی ، حسن صفری ، علی قربانی ، علیرضا گلشن ، عباس منتجم ، فرهاد پرند ، سیامک شیرازی ما را در ساخت این فیلم یاری کردند.

محسن مقدم با ساخت 15 فیلم و امید شریفی با کارگردانی 9 فیلم از پرکارترین فیلمسازان جوان فارس هستند که مشارکت فعالی در انجمن فیلم کوتاه شیراز نیز دارند.

مقدم پیش تر با فیلم های مستند مراسم ويژه، ناس، تنها روي زمين ، قظع یک رویا ، قهرمانان باغ ملي ، سيا خان، ايزوله نقش پر رنگی در ساخت فیلم های کوتاه مستند داشته و اینک عضو هیئت رئیسه انجمن فیلم کوتاه شیراز است.

همچنین امید شریفی نیز در کارنامه فیلمسازی وی ساخت آثاری چون از درون آینه، طبقه پنجم، اتاق بیمار، قصه شب یلدا، یک شب، ایزوله ، خط کش فلزی و مکثی بعد از بیداری دیده می شود.

واسونک ترانه ایست که معمولا با آهنگی آرام و ملایم (کشدار) در مراسم گوناگون عروسی در شیراز و بیشتر شهرستان های فارس می خوانند.

این ترانه ها بیشتر به صورت گروهی خوانده می شود بدین شیوه که یکی می خواند و با نوای آن دف و دایره می زنند و دیگران با دست زدن آن را همراهی می کنند. در تنظیم واسونک ها ترتیب مراسم از خواستگاری تا پایان مراحل عروسی رعایت شده و می توان به وسیله آنها به چگونگی برپایی و آداب و رسوم گوناگون مراسم ازدواج در شیراز و بیشتر شهرستان های فارس پی برد.

اگر چه در نقاط مختلف ممکن است پاره ای از اختلافات در اشعار و شیوه اجرا وجود داشته باشد.