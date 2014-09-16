بهزاد گلابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه های طرح صیانت از جنگلها شامل جنگلکاری، نگهداری و قرق مناطق احیا شده، پیشگیری و کنترل بیماریهای جنگلی، ایجاد کمربند حفاظتی، جایگزینی سوخت فسیلی بجای هیزم، گشت و مراقبت و کنترل دام است.

وی با اذعان بر اینکه این طرح در جنگلهای ایران تورانی استان سمنان که شامل گونه هایی مانند "ارس، زرشک، بادام و بنه" است، اجرا خواهد شد گفت: در صورت تامین اعتبار این طرح و اجرای آن علاوه بر احیاء جنگلهای سوخته شده در اثر آتش سوزی، می توان مبارزه با آفت ارس واش را که جنگلهای استان را تهدید می کند گسترش داد.

رئیس اداره جنگل و جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: خشکسالی های اخیر باعث گسترش گیاه نیمه انگل ارس واش در جنگلهای ارس استان شده است و این جنگلها نیز مانند جنگلهای بلوط زاگرس و جنگلهای شمشاد شمال در معرض خطرند که تاکنون اقدامات انجام شده در این خصوص کافی نبوده و این آفت رو به گسترش است.

گلابیان در خاتمه تصریح کرد: توجه بیشتر مسئولان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و استان سمنان به این امر می تواند از گسترش آلودگی به درختان سالم جلوگیری کند.