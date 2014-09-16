به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هماهنگی صدور حواله ذخیره نفت سفید دوشنبه شب با حضور ناطق معین الدین رئیس سازمان تعاون روستایی استان، حسین عادلی مدير منطقه شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي قزوين و روسای سازمان تعاون روستایی شهرستان های قزوین، آبیک، تاکستان و بوئین زهرا در سالن جلسات شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي قزوين برگزار شد.

ناطق معین الدین با بیان اینکه این جلسه در خصوص ساماندهی قراردادها، آمار کالا برگ و ذخیره سازی نفت سفید سال 93 برگزار شد، اظهارداشت: با سردتر شدن هوا، میزان مصرف نفت سفید در روستاهای فاقد گاز استان افزایش چشمگیری خواهد یافت و در این زمینه خرید و ذخیره سازی نفت سفید برعهده شرکت های تعاون روستایی است.

وی افزود: با همکاری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی قزوین خرید و ذخیره سازی نفت سفید توسط شرکت های تعاون روستایی آغاز شده و ادامه دارد.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین خاطرنشان کرد: در راستاي خدمات رساني به روستاهاي تحت پوشش تعاون روستايي شهرستان قزوین، در سال گذشته 13 ميليون و 824 هزار ليتر نفت سفيد، 2 ميليون و 526 هزار ليتر نفت گاز، سه ميليون و 837 ليتر بنزين، 826 هزار و 277 متر مكعب گاز مايع در بين كشاورزان توزيع شد.

وی اضافه کرد: توزيع فراورده هاي نفتي با هدف كمک به كشاورزان و كاهش نيازهاي كاشت، داشت و برداشت و رفع مشكل نقدينگي آنها است.