به گزارش خبرگزاری مهر، بخشی از این برنامه کاربردی شامل ریز دوربینی است که بر روی صورت فرد مقابل مترکز شده و حالات مختلف آن را مورد ارزیابی قرار می دهد و در اندک زمانی به کاربر می گوید که شخصی که در برابرش ایستاده ناراحت، خوشحال، افسرده یا هیجان زده است.

یکی دیگر از قابلیت های چشمگیر این فناوری نوین تشخیص سن و جنسیت فرد مقابل است.

استفاده از این فناوری نوین برای آن دسته از افراد – نظیر بیماران مبتلا به اوتیسم – که توانایی لازم در تشخیص احساسات افراد را ندارند بسیار سودمند خواهد بود.

مهندسان پروژه ارتباط این برنامه کاربردی و عینک را به گونه ای تعریف کرده اند که در حین استفاده نیازی به اتصال عینک به اینترنت و ذخیره سازی تصاویر در پایگاه ذخیره سازی نخواهد بود که بدین ترتیب استفاده از آن بسیار راحت به نظر می رسد.

نکته مهم دیگر این است که تصاویر مشاهده شده از این طریق در عینک ذخیره سازی می شود. از این رو می توان اطمینان‌خاطر حاصل کرد که امنیت استفاده از عینکی با چنین مشخصات در حد قابل توجهی است.

به گفته محققان انستیتو تحقیقات کاربردی فرانهوفر آلمان که این فناوری نوین را ارایه کرده اند، چنین ابتکار عملی می تواند راه را برای طراحی و ساخت روباتهایی با توانایی درک احساسات باز کند.