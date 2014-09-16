قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: هفته آینده اولین جلسه کمیته بررسی بورسیه‌های وزارت علوم بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی آغاز می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی به نقش نظارتی خود در بررسی پرونده بورسیه‌ها ادامه می دهد، یاداور شد: البته در وزارت علوم نیز کمیته‌ای تشکیل شده است که پورمختار و دوات‌گری نیز در جلسات این کمیته حضور داشتند که این افراد به عنوان شخصیت‌های حقیقی حاضر بودند و به حضورشان به معنای شخصیت‌های حقوقی از سوی مجلس نبوده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش همچنین با اشاره به معیارهای مطرح شده از سوی حسام الدین آشنا برای انتخاب وزیر علوم اشاره کرد و گفت: ما با معیارهای مطرح شده توسط آشنا موافق هستیم و وزیر معرفی شده باید یک شخصیت علمی در داخل و خارج از کشور و نماد شخصیتی اش موجب آرامش در دانشگاه‌ها باشد.

جعفری با تاکید بر اینکه دانشگاه رسالتش آموزش، پرورش و تربیت است، گفت: وزیر علوم باید به جای حاشیه به اصل توجه کند و در بزنگاه های اساسی در کنار ملت و نظام بوده باشد و قدرت تعامل خوبی با مجلس داشته باشد.

وی تاکید کرد: فرد معرفی شود که سوابق علمی در کارنامه خود داشته باشد و مسلط به حوزه کاری‌اش باشد.