به گزارش خبرگزاری مهر، قرار است این ابزار فوق مدرن که با نام GEDI شناخته می شود پس از طی مراحل آزمایشی بر روی بدنه ایستگاه فضایی بین المللی نصب شود.

به گفته دانشمندان ناسا کار ساخت GEDI در سال 2018 به پایان می رسد و پس از قرار گرفتن در مدار زمین با همکاری ماهواره هایی نظیر Soil Moisture Active Passive به بررسی دقیق پوشش سبز سراسر زمین خواهد پرداخت.

ناسا به این ابزار جدید به عنوان منبع ارزشمند اطلاعاتی نگاه می کند که با استفاده از داده های حاصل شده از آن می توان ترسیم به مراتب دقیق تری از زمین و پوشش جنگلی آن داشت.

پیرس سیلرز، معاون رئیس بخش علوم و اکتشافات مرکز پرتاب های فضایی گادارد ناسا، می گوید: اطلاعاتی که از GEDI به دست خواهد آمد به دانشمندان ما کمک می کند که درک عمیق تری از میزان کربن ذخیره شده در جنگل های زمین داشته باشند.

به گفته وی این اطلاعات زمانی که با داده های به دست آمده از سایر کاوشگرهای ماهواره ای تلفیق شود اعتبار و ارزش دوچندانی خواهد داشت.

GEDI شامل سه دستگاه لیزر و یک سامانه نوری است که بر اساس یک الگوریتم برنامه ریزی شده تقریبا تمامی نواحی جنگلی زمین را تحت پوشش قرار می دهد.

اطلاعاتی که از این طریق به دست آید – تخمین زده می شود حدود 16 میلیارد پالس نوری در سال از این ابزار پیشرفته راهی زمین می شود تا تصاویر مورد نظر به دست آید – به تصاویر سه بعدی تبدیل شده و در اختیار دانشمندان قرار می گیرد.

دانشمندان می توانند با مقایسه سالانه این تصاویر از هرگونه تغییر در تراکم نواحی جنگلی همچنین نقش آنها در وضعیت تنوع زیست محیطی آگاه شوند.