ولی اله افخمی راد در گفتگو با مهر از تمهیدات جدید دولت برای جذب سرمایه گذاری خارجی خبرداد و گفت: دولت برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی به تازگی تصمیماتی را مصوب کرده است که بر مبنای آن، چنانچه خارجی ها در ایران کارخانه راه اندازی کرده و 30 درصد محصول تولیدی خود را صادر کنند، از 50 درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تسهیلات ویژه ای نیز از سوی دولت برای جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تدبیر شده است که معافیت مالیاتی و سهولت صدور روادید از جمله آن است.

وی تصریح کرد: در عین حال ترغیب خارجی ها برای تاسیس و راه اندازی کارخانه در ایران، تکنولوژی خارجی را به کشور منتقل می کند و فضای رقابتی مفیدی را ایجاد خواهد کرد که به تقویت توان تولیدی و در نتیجه افزایش صادرات منجر خواهد شد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات را به عنوان پیشران دولت برای خروج از رکود دانست و اظهار داشت: در بسته خروج از رکود دولت، دولت صادرات غیرنفتی را به عنوان پیشران در نظر گرفته است که به نظر می رسد مجموعه تدابیری که دولت در حاشیه این تصمیم، برای جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی انجام داده است، بتواند به رونق صادرات غیرنفتی منجر شود.

به گفته افخمی راد، لازمه تجارت خارجی، رفت و آمدهای بسیار است که خوشبختانه بعد از روی کار آمدن دولت جدید و راهکارهای دیپلماتیک برای حل موضوع هسته ای، هیات های تجاری زیادی از اروپا و آسیا به ایران آمده اند تا در رابطه با سرمایه گذاری و انجام پروژه های مشترک با ایران چانه زنی کنند.