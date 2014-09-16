به گزارش خبرنگار مهر، این شماره نگاه‌نو با «نامه‌ها» و معرفی برندگان هشتمین دوره جایزه مهتاب میرزائی آغاز می‌شود. بخش ویژه این شماره به «انقلاب مشروطیت: ریشه‌ها، دستاوردها، و پیامدها»ی این انقلاب اختصاص داده شده است با مقاله‌هایی از فهیمه علی‌‌بیگی، سید محمود سادات، سیمین فصیحی، محمدحسین خسروپناه، مسعود کوهستانی‌نژاد، داریوش رحمانیان، رحیم رئیس‌نیا و علی میرزائی.

بخش «مقاله‌ها»ی این نشریه با مقاله‌ای آغاز می‌شود با عنوان «لمبتن و سیاست در ایران ...» که فخرالدین عظیمی بر پایه پژوهشی سترگ و زمان‌گیر آن را نوشته‌اند. نویسنده در این مقاله ویژگی‌های فردی و پیشینه خانوادگی و تحصیلی و سوابق اداری و دانشگاهی و سیاسی لمبتن و به‌ویژه حضور او در ایران و فعالیت‌هایش در دوره رضاشاه و دوره محمدرضاشاه را به پشتوانه اسناد معتبر مورد بررسی قرار داده و بر نقش لمبتن در برنامه‌ریزی‌های تبلیغاتی علیه دکتر مصدق و زمینه‌سازی کودتای 28 مرداد ماه 1332 با ارائه شواهد و دلایل تأکید کرده است.

مقاله‌های بعدی این بخش عبارتند از: «زندگی، فکر، و نوشته» ترجمه مصطفی ملکیان، «از قصر تا برازجان» که یادی است از دکتر حسن مرندی، مترجم و ویراستار پیشکسوت که سال‌های محکومیت‌ سیاسی خود را در زندان قصر (تهران) و به صورت تبعید و زندانی در برازجان گذراند. گزیده‌ای از چند نامه او خطاب به همسرش را نیز در این بخش می‌خوانید.

«عاشق فوتبالم، ولی از فقر نفرت دارم!» که بر پایه گزارش «جنبش جهانی توسعه» و با در نظر گرفتن تأثیرات برگزاری جام‌ جهانی فوتبال 2014 بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور برزیل نوشته شده است، از دیگر مقاله‌های این بخش است. موضوع اصلی این مقاله این است که 32 کشور شرکت‌کننده در این مسابقات (از جمله ایران) از نظر تولید دی‌اکسیدکربن‌ (آلوده‌کننده محیط‌زیست)، حضور زنان در مشاغل حاکمیتی (مانند وزارت، وکالت)، وضعیت شاخص‌های توسعه انسانی، میزان هزینه‌های نظامی در هر سال، و اینکه سازوکار قوانین مالیاتی حاکم بر وضعیت کسانی که از پرداخت مالیات در کشور خود می‌گریزند و به «بهشت‌های مالیاتی» روی می‌آورند، چه کیفیتی دارد (کثیف‌ترین کشور: سوئیس!) با همدیگر مقایسه شده‌اند. به هر کشور با توجه به موارد یاد شده امتیازی داده شده، در نتیجه کاستاریکا به رتبه یکم رسیده است. بقیه کشورها نیز در رتبه‌های دوم تا سی‌‌ودوم قرار گرفته‌اند. در واقع حرف اصلی این مقاله این است که فوتبال نباید ما را از آنچه در کشورها می‌گذرد غافل کند. فوتبال حربه‌ای در دست سرمایه‌داران است که فرصت پرداختن به مشکلات اساسی جهان امروز را از ما می‌گیرد.

آخرین مقاله این بخش نوشته‌ای است از فاطمه ظفرنژاد درباره فجایع زیست‌محیطی سال‌های اخیر که در اثر سدسازی‌های بی‌رویه و بدون آینده‌نگری و در نتیجه مدیریت غلط آب ‌و آبرسانی به‌وجود آمده است و روز به روز شدت می‌گیرد، تا جایی که خشکسالی شدیدی پهنه ایران را تهدید می‌کند.

گفتگوی این شماره نگاه‌نو با عنوان «حرف‌هایی به تلخی زهر درباره بانک و بانکداری ما» با طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی و وزیر اسبق اقتصاد است. در این مصاحبه مفصل، عمدتاً مسائل و مشکلات بانک و بانک‌داری در ایران و همچنین برخی جنبه‌های مدیریتی و چند و چون اقتصاد کشور، از دیدگاه کلان، بررسی شده است.

بخش داستان و شعر این شماره نگاه‌نو تشکیل می‌شود از داستانی به نام «سرشاخه‌های شکسته» نوشته بهومیل هرابال با ترجمه پرویز دوایی و شعرهایی از بی‌دائو، شاعر چینی که مصطفی قنواتی آنها را ترجمه کرده است. در ادامه، زندگینامه خودنوشت غلامحسین صدری‌افشار فرهنگ‌نگار و مترجم را می‌خوانید و بخش «بدرود سیمین بهبهانی» با نوشته‌هایی از حورا یاوری، ضیاء موحد، محمد دهقانی، مهری بهفر و روح‌انگیز کراچی، تدوین شده است.

پایان بخش این شماره «تازه‌های کتاب»، کار مهشید جعفری است و کاریکاتوری از حسن کریم‌زاده و «انتقاد کتاب» شماره 16 هم شامل نوشته‌هایی از آبتین گلکار، محمدرحیم اخوت، مرتضی هاشمی‌پور، مرتضی بیک‌بیاتی، الوند بهاری، جلیل‌ دوستخواه، حمیدرضا حسینی و زری سترده، است.

توزیع یکصد و دومین شماره نگاه‌نو در 260 صفحه با بهای 10 هزار تومان از امروز سه‌شنبه 25 شهریور در کتابفروشی‌ها و نیز دکه‌های روزنامه‌فروشی آغاز شده است.