به گزارش خبرنگار مهر، مریم جمشیدی صبح سه شنبه در دیدار معاون موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) افزود: بازگشت زن به جایگاه تعریف شده‌اش در دین از اندیشه‌ها و اهداف امام خمینی(ره) بود که در سایه انقلاب اسلامی محقق شد.

جمشيدي تاكيد كرد: امام خمینی‌(ره) وضعیت زنان جامعه را متحول ساخت و آنها را در مسیر اسلام و ارزش‌های الهی هدایت کرد و از بی‌هویتی، بی‌بندوباری و ابتذال، به سوی عزت خواهى، کمال جویی، تحول فکری و روحی رهنمون ساخت و به اوج انسانیت ارتقاء بخشید.

مديركل امور بانوان و خانواده استانداري مازندران اظهار داشت: حضرت امام (ره) مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان و دخالت در سرنوشت خود و ارتقای شئون اجتماعی زنان را نه تنها حق بانوان می‌دانست، بلکه تکلیف شرعی، عمل به وظیفه دینی و اجابت دعوت الهی می‌شمرد.

وي در ادامه با اشاره به تلاش هاي اين اداره كل در جهت ارتقاي جايگاه زن در استان مازندران، بيان کرد: يكي از برنامه هاي فرهنگي پيش رو در مازندران، برگزاري جشنواره فيلم زن است كه با هدف توجه به هنرمندان استان و معرفي نقش زن در جامعه، برگزار خواهد شد.

هم چنين در اين جلسه معاون فرهنگي، هنري و ارتباطات موسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره)، ضمن تقدير از تلاش هاي مجموعه استانداري مازندران به ويژه اداره كل بانوان و خانواده، در راستاي اقدامات فرهنگي و تبليغي، گفت: اين موسسه آماده حمايت همه جانبه مادي و معنوي از جشنواره فيلم زن در مازندران است.

حجت الاسلام دكتر كمساري ادامه داد: ضمن هرگونه حمايت معنوي و مالي از اين جشنواره، علاوه بر جايزه بخش ويژه زن و امام خميني(ره) ، بسته آثار امام نيز به نفرات برگزيده همه حوزه ها اهدا خواهد شد.

به گفته كمساري اين براي نخستين بار است كه موسسه تنظيم و نشر آثار امام، اهداي جايزه ويژه يك جشنواره هنري را تقبل مي نمايد.