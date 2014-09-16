به گزارش خبرگزاری مهر، هشتاد و چهارمین نشست از نشست‌های فرهنگ مهدوی با موضوع "ویژگی‌های زمامدار اسلامی در کلام رضوی" به همت موسسه موعود عصر(عج) برگزار می شود.

در این مراسم حجّت‌الاسلام و المسلمین علیرضا رجالی تهرانی سخنرانی می کند. در این نشست برنامه های جانبی از جمله برگزاری نمایشگاه ویژه آثار و محصولات فرهنگی ومهدوی، مداحی در مدح حضرت علی بن موسی‌الرّضا(علیه السلام) برگزار می شود.

این مراسم پنج شنبه 27 شهریور ساعت 15 در خیابان حجاب، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن غدیر برگزار می شود. لازم به ذکر است که حضور در نشست‌های موعود، برای همگان آزاد است.