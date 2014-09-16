محمدحسین برخوردار در گفتگو با مهر با بیان اینکه لغو تحریم‌ها در آینده نزدیک از سوی غربی‌ها و دولت های تحریم کننده اعلام خواهد شد، گفت: خرید خارجی ها از ایران رونق گرفته و نگرانی های گذشته نسبت به انجام معامله با ایران در آنها به چشم نمی خورد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به افزایش روند خریدهای خارجی از ایران گفت: مذاکرات اخیر با شرکتهای خارجی نشان می دهد که آنها نگرانی های گذشته را نسبت به انجام معامله با طرف‌های ایرانی ندارند.

رئیس مجمع عالی واردات افزود: وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای اروپایی در کنار موقعیت خاص استراتژیک جمهوری اسلامی ایران و همچنین موفقیت‌های دولت یازدهم در پیشبرد اهداف دیپلماسی اقتصادی، همه دست به دست هم داده و موجب شده تحریم ها دیگر رنگ و بوی گذشته را نداشته باشد.

وی تصریح کرد: سیگنالهایی که از طرف های خارجی دریافت می شود، به وضوح بیانگر آن است که در آینده نزدیک، تحریم ها به تدریج سبک تر خواهند شد و به همین جهت شرکتهای خارجی به دنبال بازتعریف جایگاه خود در بازار ایران هستند.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: دولت باید توجه داشته باشد که سبک شدن تحریم ها و نیز پولی که به این واسطه در حال آزاد شدن است، باید به بخش های زیر ساختی اقتصاد انتقال پیدا کند؛ ضمن اینکه دولت با سیاستگذاری صحیح باید از این فرصت برای تغییر ماهیت قراردادهای تجاری به سمت تقویت سرمایه گذاران خارجی و انتقال دانش فنی استفاده حداکثری کند.

رئیس مجمع واردات افزود: هرچند غیر رسمی بودن چراغ سبز غربی‌ها نسبت به کاهش تحریم ها علیه ایران تاثیری در این واقعیت که تحریم ها رو به اضمحلال هستند، نخواهد داشت؛ ولی به هر حال در آینده نزدیک این موضوع به صورت رسمی از سوی دولت های تحریم کننده اعلام خواهد شد.

برخوردار در پایان تاکید کرد: فارغ از مباحث سیاسی و دیپلماتیک، باید گروهی از کارشناسان اقتصادی، نقشه راه دولت آمریکا برای کاهش تحریم‌ها علیه ایران را مورد بررسی بیشتر قراردهند تا از هرگونه فرصت سوزی در این ارتباط پرهیز شود.