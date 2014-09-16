به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه با اعلام این خبر نوشت: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از بخشی از بلندی های جولان که در خاک سوریه است خارج و به منطقه تحت کنترل رژیم صهیونیستی وارد شدند.

این اقدام نیروهای حافظ صلح سازمان ملل به دلیل افزایش تحرکات گروه های شورشی حاضر در سوریه و احتمال حمله مجدد آنها به نیروهای حافظ صلح انجام شده است.

در همین رابطه "استفان دوگاریک" سخنگوی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جولان، گفت: نیروهای شورشی تهدیدهای مستقیمی را علیه ما به وجود می آورند از همین رو تصمیم گرفتیم تا مکان خود را تغییر بدهیم.

شایان ذکر است اواخر ماه گذشته میلادی گروه تروریستی جبهه النصره به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل حمله کرد و حدود 40 نفر از آنها را به اسارت گرفت.