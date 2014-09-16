به گزارش خبرنگاتر مهر، منوچهر حبیبی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به موقعيت جغرافيايي و تاريخي استان و نظر به افزايش حجم تردد خودروهاي عبوري و مسافرت هاي پايان تعطيلات تابستاني از محورهاي مواصلاتي استان، برنامه ريزي هدفمند براي توسعه صنعت گردشگري در استان ضرورتی اساسی و انکارناپذیر است.

وی افزود: درآستانه بازگشايي و شروع مدارس و دانشگاهها و بمنظور ارايه خدمات به مسافرين عبوري، روان سازي ترافيک، ارتقاء سلامت و ايمني دانش آموزان و بالابردن ظرفيت حمل و نقل عمومي باید كليه امكانات و پتانسيل هاي موجود در شهرداري هاي تابعه و هماهنگي و همكاري با دستگاه هاي اجرايي ذيربط بسيج شود و تدابيرو اقدامات لازم صورت گیرد.

معاون استاندار در ادامه با تاکید بر انجام برخی اولویت ها و موارد مشخص بیان کرد: پاک سازي، زيبا سازي و آماده سازي پارک ها، فضاهاي سبز، معابر، خيابانهاي اصلي (خاصه مبادي و ميادين ورودي شهرها)، سرويس هاي بهداشتي، نمازخانه ها و مراكز اسكان مسافران مورد تاکید است.

حبیبی تصریح کرد: اتمام عمليات عمراني نيمه تمام و ضروري مرتبط از قبيل اتمام پل ها، خيابان ها، پياده روها، جلوگيري از حفاري هاي سطح شهر از هفته پاياني شهريور تا پايان هفته اول مهرماه، رفع چاله ها و گودال هاي اطراف مدارس و مراكز دانشگاهي، نصب سرعت گير در نزديكي مدارس و موسسات دانشگاهي و محل عبور دانش آموزان و دانشجويان، سالم سازي سطوح حركتي در معابر پياده عبور دانش آموزان، گل كاري داخل و اطراف مدارس تسريع شود.

وی یادآورشد: بالا بردن ايمني و سلامت دانش آموزان با اقداماتي از قبيل رفع عيوب، نقص تابلوها و علائم، خط كشي، نصب علائم ايمني و هشداردهنده و چراغ راهنمايي در نزديكي مدارس و مراكز دانشگاهي مورد توجه و اجرایی شود و سيستم حمل و نقل همگاني بويژه ناوگان اتوبوسراني براي سرويس دهي به دانش آموزان و دانشجويان تقويت شود.

معاون امور عمرانی استاندار با تاكيد بر تامين خودروهاي حمل و نقل و سرويس مدارس دانش آموزان اعم از اتوبوس، ميني بوس، تاكسي، ون و سواري و كنترل برنرخ هاي مصوب سرويس مدارس اظهارداشت: معاينه فني و ظرفيت مجاز خودروهاي سرويس مدارس و استفاده از رانندگان مجاز و آموزش ديده و صلاحيت دار در سرويس مدارس باید تحت نظارت و كنترل مستمر باشد.

