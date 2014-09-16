به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس ارباب خالص، در نشست "بررسی چالش ها و چشم اندازهای حوزه هتلداری و خدمات اقامتی در مشهد" شب گذشته در محل هتل فردوس مشهد، با تاکید بر اینکه باید تمام جنبه ها و نیازمندی های توریست مدنظر قرار بگیرد، تصریح کرد: در حوزه جذب گردشگر مشکلی نداریم ولی در بحث ماندگاری توریست نکاتی هست که باید از آنها غافل نشویم و برنامه ریزی ها باید به صورتی باشد که توریست ایران را ناراضی ترک نکند و این امر نیازمند آموزش نیروهای انسانی و تعامل دانشگاه با این صنعت است.

رئيس نمايندگي وزارت امورخارجه در شمال و شرق كشور با اعلام اینکه در چند سال اخیر در مشهد بیش از 50 درصد افزایش توریست داشته ایم، ادامه داد: مشهد به عنوان پایلوت سفر توریست های خارجی است و آنها اول به مشهد آمده و بعد به سایر شهر ها می روند.

ارباب خالص ارایه خدمات ویزای گردشگری، ایجاد ارتباط با کشورها به منظور افزایش خدمات گردشگری و هماهنگی برقرار خطوط پرواز از مشهد به تمام دنیا را از جمله فعالیت های وزارت خارجه در حوزه دیپلماسی عمومی دانست و افزود: وزارت خارجه آماده همکاری و تعامل با تمام دستگاه ها به منظور ارتقای صنعت گردشگری در مشهد است.

وی با تاکید بر اینکه گردشگری موجب بهبود مناسبات وبهبود روابط سیاسی و اقتصادی با سایر کشورها می شود، اظهار کرد: استانداردهای گردشگری ایران باید با سایر کشورهای فعال در این صنعت یکسان باشد و توریست خارجی که به ایران وارد می شود تفاوتی بین خدمات ارایه شده در ایران با سایر کشورها مشاهده نکند.

تصویب طرح جامع گردشگری نیازمند پیگیری است.

معاون گردشگری اداره كل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی نیز با اشاره به عدم تصویب طرح جامع گردشگری، تصریح کرد: این طرح چند بار در کمیسیون مطرح شده ولی هنوز به تایید نشده است.

سید جواد موسوی افزود: 28 دستگاه درحوزه گردشگری با هم مرتبط هستند که دولت مصوبه ای به منظور هماهنگی این دستگاه ها با عنوان ستاد خدمات سفر به تصویب رسانده است.

وی همچنین اظهار کرد: 40 هزار نفر به صورت مستقیم در صنعت گردشگری فعال هستند و عمده درآمد مشهد از این حوزه است.

موسوی تاکید کرد: آمار دقیقی از این حوزه وجود ندارد و باید برای برنامه ریزی ابتدا آمار و اطلاعات دقیقی از مسافران و گردشگران جمع آوری شود.

معاون گردشگری اداره كل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تاکید کرد: در حوزه منابع انسانی کمبود های زیادی وجود دارد. هم در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و هم در هتل ها و باید با آموزش نیروهای متخصص و تعامل بین دانشگاه و صنعت گردشگری، این نیاز پاسخ داده شود.

موسوی با اعلام اینکه آنها امسال شعار "گرشگری و توسعه جوامع" را نام گذاری کرده اند، ابزار امیداوری کرد: به منظور بررسی چالش ها و آسیب های این حوزه نشست های زیادی برگزار شود و امیدواریم در روز گردشگری نشست مجددی در این خصوص داشته باشیم.

عدم مدیریت یکپارچه آسیب اصلی صنعت هتلداری

رییس اتحادیه هتل داران مشهد نیز با اشاره به چالش های صنعت هتلداری طی دوره های مختلف گفت: در سال 79 ما 50 هتل داشتیم و این تعداد در سال 85 به 86 هتل و اکنون به 186 هتل در مشهد رسیده که این یعنی رشد خوبی در این صنعت داشته ایم.

محمد قانعی صنعت هتل داری در مشهد را زیان‌ده ارزیابی کرد و افزود: راندمان اقتصادی هتل های مشهد پایین است و این امر به دلیل وجود رقابت ناسالم بین هتل ها است.

وی دخالت سازمان ها وارگان هایی مثل شهرداری، ستاد تسهیلات سفر، شوراری شهر و آستان قدس را باعث اختلال در مدیریت گردشگری مشهد دانست و تصریح کرد: باید مدیریت هماهنگی در این حوزه صورت بگیرد.

رییس اتحادیه هتل داران مشهد ناوگان هتلداری مشهد را جوان اعلام کرد و افزود: عمر متوسط هتل های مشهد 6 سال است ولی در سایر شهر ها مثل اصفهان این عدد به 20 سال میرسد و هتل های این شهرها عمدتا فرسوده و قدیمی هستند.

وی ادامه داد: آموزش ها در حوزه خدمات باید به سمت اجرایی بودن برود و از حالت اداری خارج شود.

قانعی درخصوص ساخت هتل توسط افراد فاقد صلاحیت نیز عنوان داشت: برای برخورد با مالکیت های افراد فاقد صلاحیت قانون خاصی نداریم و اینکه افراد با سایر تخصص وارد صنعت هتلداری می شوند به علت ضعف قوانین در این خصوص است.

مجری طرح زیارت در مشهد با اشاره به اینکه اقامت یکی از حلقه های زنجیره گردشگری است، گفت: استفاده از روش های سنتی درحوزه گردشگری و هتل داری یکی از چالش های اصلی این حوزه است.

طباطبایی رقابت ناسالم در بخش خصوصی و دولتی، عدم برنامه ریزی راهبردی در سطح ملی و دخالت سازمان های دولتی در حوزه گردشگری را از دیگر چالش های این صنعت دانست و افزود: ایجاد مهمانسراهای سازمان ها از جمله مواردی است که به صنعت هتلداری ضربه وارد می کند.

وی مدعی شد: طرح شهرداری در خصوص واگذاری زمین به استان ها برای ایجاد زایرسراهای ارزان قیمت غیر قانونی است و این طرح خلاف ضوابط قانونی بوده و فرماندار باید وارد عمل شده و این مصوبه را باطل نماید.