دکتر حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اطلاعیه سازمان سنجش در این باره روز دوشنبه 21 مهرماه در پیک سنجش منتشر می شود.

وی افزود: کلیه داوطلبانی که در دوره دکتری سال 93 ثبت نام و شرکت کرده اند و در اعلام نتایج نهایی پذیرفته نشده اند می توانند بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه انتخاب رشته و مندرجات اطلاعیه در این مرحله شرکت کنند.

به گزارش مهر، پیش از این سازمان سنجش اعلام کرده بود که در صورتی که مقرر شود نسبت به تكميل ظرفيت پذيرش دانشجو براي دوره دكتری (نيمه متمركز) Ph.D سال 93 تكميل ظرفيت صورت گيرد، اطلاعيه پذيرش دانشجو در اين خصوص از طريق نشريه پيك سنجش و سايت اينترنتي سازمان سنجش منتشر خواهد شد.

آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) سال 1393 در روز 16 اسفندماه 92 برگزار شد و تعداد 240 هزار و 391 نفر در آن ثبت نام کردند. پس از برگزاری آزمون نتیجه اولیه به صورت کارنامه تنظیم و در روز یکشنبه 31 فروردین ماه 93 بر روی سایت سازمان قرار گرفت.

از تعداد حاضرین در آزمون، با توجه به ظرفیت پذیرش و سایر ویژگی های آزمون 49 هزار و 537 داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که در نهایت فهرست اسامی 27 هزار و 485 نفر برای مصاحبه معرفی شد. 11 هزار و 496 نفر به عنوان پذيرفته شدگان نهايي آزمون ورودي دوره دكتري «Ph.D» (نيمه متمركز) در يكشنبه 26 مردادماه معرفی شدند.

ظرفیت پذیرش 12 هزار و 271 نفر اعلام شده بود که با توجه به تغییرات اعلامی از سوی دانشگاهها، تعداد 11 هزار و 496 نفر پذیرفته شده اند.