به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم صادره از سوی ابوذر ابراهیمیترکمان، برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های كوتاه مدت و بلند مدت در مطالعات روابط فرهنگی ایران با دیگر كشورها، مطالعه در خصوص فرهنگ كشورها، مطالعات نظری و راهبردی در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات پژوهشی به واحدهای سازمانی و نمایندگی‌های فرهنگی، ارتباط با مراكز مطالعاتی و پژوهشی داخلی و خارجی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های تخصصی و تالیف و تدوین انتشار آثار فرهنگی بین‌المللی از اهم وظایف آن مركز است.

محمدعلی ربانی پیش از این رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، وابسته فرهنگی در تایلند، معاون اداره كل فرهنگی آسیا و اقیانوسیه و همچنین رئیس اداره شرق آسیای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بوده است.