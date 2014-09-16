به گزارش خبرگزاری مهر، این برای نخستین بار است که دیرینه شناسان به گونه ای از دایناسورها بر می خورند که زمان قابل توجهی از زندگی شان را در مناطق آبی می گذراندند. از این رو به آنها "شکارچیان آبی" نیز گفته می شود.

تیمی متشکل از دیرینه شناسان بین المللی با بازسازی دیجیتالی فسیل به دست آمده از یکی از این نوع دایناسورها در شرق مراکش به یافته های جالب توجهی درباره این حیوانات غول پیکر دست یافتند. آنها متوجه شدند این فسیل متعلق به اسپینوزاروس در حال رشدی بوده که احتمالا با رسیدن به سن بلوغ دارای ابعادی به مراتب بزرگتر از تصور پیشین دیرینه شناسان شده است.

اما نکته حیرت آورتر برای دیرینه شناسان این است که این گونه از دایناسورها با برخورداری از زائده ای دنباله مانند نه تنها می توانستند همچون شناگری ماهر در آب حرکت کنند بلکه پس از ورود به خشکی بدون هیچ مشکلی به حرکت خود ادامه می دادند.

دیرینه شناسان همچنین متوجه شدند این دایناسور همچون کوروکودیل های امروزی دارای نوعی شبکه حسی درونی بوده که در زمان حضور در آب همچون حسگری دقیق در شناسایی کوسه ها و شمشیرماهی های غول پیکر و در نهایت شکار آنها به دایناسور کمک می کردند.

دیرینه شناسان با بررسی دقیق این جانور که می توان آن را نخستین دایناسور دوزیست شناخته شده در جهان نیز برشمرد، متوجه شدند حفره های تنفسی آن در مقایسه با تمامی دایناسورهای شناخته شده در قسمت عقب تر جمجمه قرار داشته است.

این قابلیت مهم به دایناسور کمک می کرد تا در زمانی که کاملا به زیر آب فرو می رفت به راحتی تنفس کند.