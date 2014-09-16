نوذر قنبری در حاشیه نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت که در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه در حال برگزاریست به خبرنگار مهر گفت: غفلت از معارف قرآن کریم و عدم ارتباط جامعه با این کتاب ارزشمند سرچشمه بسیاری از مشکلات فرهنگی موجود در جامعه است.

وی افزود: آشنایی با مفاهیم و معارف گرانقدر قرآن کریم عاملی برای اصلاح جامعه و گرایش جوانان به سبک زندگی اسلامی است.

قنبری با اشاره به جایگاه ویژه موضوعات فرهنگی در کشور، خاطر نشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی نیز با توجه به اهمیت این موضوع برنامه ها و همایش های فرهنگی بسیاری اجرا کرده است.

رئیس دانشگاه آزاد کرمانشاه با بیان اینکه ترویج فرهنگ قرآنی باید به صورت جدی مورد توجه قرار داشته باشد،گفت: مطالعه در مفاهیم قرآن کریم و سیره اهل بیت (ع) جامعه را در رسیدن به سبک زندگی اسلامی کمک کرده و به سمت اصلاح و پاکی هدایت می کند.

قنبری بر لزوم برپایی محافل قرآنی و حضور جوانان در این محافل تاکید کرد و گفت: کتاب انسان ساز قرآن بهترین نکات را در زمینه های مختلف برای انسان بیان کرده است.

نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت از 22 شهریور ماه در دانشگاه آزاد کرمانشاه آغاز شده و امروز به پایان می رسد.









