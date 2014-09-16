به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره بازیهای آسیایی از روز 26 شهریورماه تا 12 مهرماه سالجاری به میزبانی شهر اینچئون کره جنوبی برگزار خواهد شد. در حالی که برخی از اعضای کاروان ورزش ایران راهی این کشور شده اند، صبح امروز سه شنبه مراسم معارفه اسپانسر این کاروان برگزار شد.

براساس این گزارش، در مراسمی که صبح امروز در کمیته ملی المپیک با حضور شهنازی دبیرکل کمیته ملی المپیک، سیدصالحی مدیر بزاریابی و فرشاد فخیمی مدیر روابط عمومی بانک شهر برگزار شد، این بانک به عنوان حامی ورزش ایران در بازیهای آسیایی معرفی شد.