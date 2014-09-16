به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین نامه چگونگی نظارت بر ارسال پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های خدمات ارزش افزوده و ضوابط فعالیت اپراتورها و زیر مجموعه های آن اعم از فراهم کننده و تجمیع کننده محتوا تعیین شده است.

همچنین کمیسیون عالی ارتقای محتوای مرکز ملی فضای مجازی شرایط ارایه دهندگان خدمات پیامک ارزش افزوده و پیامک های انبوه تبلیغاتی را در این آیین نامه تشریح کرده که برای نهادها و سازمان های مرتبط ابلاغ خواهد شد.

این آیین نامه براساس مشکلات مطرح شده در ارسال و دریافت این پیامک ها اعم از محتوای آنها، نامشخص بودن مرجع ارسال و نقش اپراتورها در ارسال و دریافت پیامک ها، به تصویب رسیده است.

همچنین بر اساس آن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شده است تا کارگروهی برای نظارت بر ارسال و تبادل پیامک های انبوه تبلیغاتی و پیامک های ارزش افزوده با حضور نمایندگانی از مرکز ملی فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان تبلیغات اسلامی، دادستان کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل دهد.